Maltempo | freddo | a Catania grande tenda della Croce Rossa per i senzatetto

Maltempo Roma - Acea : ”Contro il freddo proteggere i contatori idrici” : In vista del brusco calo delle temperature registrato in questi giorni, in particolar modo nelle zone montane del territorio, Acea Ato 2 rinnova l’invito ai clienti a proteggere dal gelo i contatori idrici, mediante coperture provvisorie. La protezione del contatore, infatti, è importante per evitare perdite o mancanze d’acqua nella stagione invernale e il Regolamento d’utenza prevede che la cura e la manutenzione del contatore ...

Maltempo Messina : il Comune attiva il piano di emergenza freddo per senzatetto : E’ stato attivato stamani dal Comune di Messina il piano per l’emergenza freddo rivolto alle persone senza fissa dimora. Dopo il bollettino diramato ieri dalla Protezione Civile, che prevede nevicate nelle prossime 24-36 anche a bassa quota, l’amministrazione ha contattato diverse associazioni di volontariato che si sono rese disponibili per l’assistenza ai clochard. Ampliate le disponibilità dei posti sia presso il ...

Maltempo in Calabria : freddo intenso - nevicate in atto sul Pollino [GALLERY] : 1/3 ...

Maltempo - emergenza freddo : appello della comunità di Sant’Egidio : All’inizio della prima ondata di freddo, che già ha ucciso due senza dimora a Roma e Milano, la comunità di Sant’Egidio invita i cittadini a mobilitarsi per portare aiuti e supportare i volontari con un appello urgente: “Chiunque può dare una mano. Occorre non restare indifferenti, per evitare che l’ondata di freddo prevista e il clima rigido che ci attende fino alla fine dell’inverno provochi nuove vittime. Ognuno ...

Maltempo e freddo a Palermo : potenziati i servizi per i senzatetto : In vista dell’abbassamento delle temperature previsto in queste ore sono stati rafforzati i servizi per i senzatetto a Palermo: il Comune sta implementando i servizi già attivi di ospitalità notturna per tutti coloro senza fissa dimora che decideranno di chiedere accoglienza e il relativo trasporto dalla strada ai posti al chiuso, in collaborazione con gli enti del terzo settore che gestiscono i servizi di emergenza sociale per conto ...

Meteo - arriva il Maltempo : freddo artico e nevicate anche in Sicilia : Il Dipartimento della Protezione Civile annuncia per oggi 2 gennaio, venti forti in tutta Italia e nevicate a quote basse al Centro Sud, anche Sicilia

Freddo e Maltempo in Puglia : forte rovescio di "neve tonda" imbianca la citta' : Una moderata irruzione d'aria fredda e instabile sta interessando le regioni adriatiche e il Sud quest'oggi, apportando nevicate sui rilievi appenninici, come vi abbiamo mostrato qui. Una delle...

Meteo Protezione Civile domani : freddo e Maltempo su Adriatiche e al Sud : Nella giornata di domani, ultimo dell'anno, avremo l'ingresso più marcato della massa d'aria fredda proveniente dai Balcani che si sta avvicinando in queste ore alla nostra penisola. Questa darà...

Allerta Meteo - fine 2018 con l’Italia capovolta : verso Capodanno con Maltempo - freddo e neve al Sud mentre il foehn porta super caldo fino a +22°C al Nord [MAPPE] : 1/24 ...

Meteo - da venerdì tregua dal Maltempo sull’Italia e stop al freddo : Dopo le residue piogge che insisteranno nella giornata di giovedì, da venerdì e per tutto il prossimo weekend le previsioni Meteo indicano tempo generalmente più asciutto anche se con poco sole ma soprattutto più caldo, con una nuova risalita delle temperature che in alcune zone saranno anche superiori alla media stagionale.Continua a leggere

Previsioni Meteo Natale : Maltempo su gran parte d’Europa ma freddo e neve solo ad Est : Previsioni Meteo – Condizioni di tempesta previste su gran parte d’Europa nel corso delle vacanze di Natale. Il tempo instabile colpirà milioni di persone che pianificano di viaggiare nel weekend che porta alle festività più attese dell’anno e potrebbe anche portare neve in diversi Paesi proprio il 25 dicembre, come sottolineato dai Meteorologi di AccuWeather. Se ci si metterà in viaggio tra giovedì 20 e venerdì 21 dicembre, una tempesta ...

Pausa del Maltempo - ma freddo ovunque e torna la NEBBIA al Nord : Roma - La perturbazione di inizio settimana insisterà ancora per la prima parte della giornata di martedì al Sud, con le ultime piogge attese su Puglia e Sicilia settentrionale al mattino, in successivo esaurimento con tendenza a schiarite. Il bel tempo si sarà già impossessato delle regioni centro-settentrionali, grazie all'insediamento di un temporaneo campo di alta pressione. NEBBIE IN VAL PADANA. Ma la pressione in ...

Maltempo Serbia : 2 vittime a causa dell’ondata di freddo : Due persone sono morte congelate in Serbia a causa del freddo polare sceso sulla regione, secondo quanto riferito da RTS che cita la polizia. Le vittime sono due uomini di 48 e 61 anni, deceduti per le basse temperature dopo essersi addormentati sotto l’influenza dell’alcool. La temperatura nei Balcani centrali è precipitata la scorsa settimana dopo tre giorni di forti nevicate che hanno segnato la fine di un autunno insolitamente ...

Meteo : oggi con freddo - neve e Maltempo sull'Italia. Venti intensi al centro-sud - previsioni : La perturbazione atlantica prevista nei giorni scorsi è giunta sull'Italia nella serata di ieri col suo carico di neve a tratti decisamente rilevante come il caso dell'Emilia Romagna e delle...