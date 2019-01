Maltempo | emergenza ferrovie | treni regionali ridotti del 30%

Maltempo - emergenza freddo : appello della comunità di Sant’Egidio : All’inizio della prima ondata di freddo, che già ha ucciso due senza dimora a Roma e Milano, la comunità di Sant’Egidio invita i cittadini a mobilitarsi per portare aiuti e supportare i volontari con un appello urgente: “Chiunque può dare una mano. Occorre non restare indifferenti, per evitare che l’ondata di freddo prevista e il clima rigido che ci attende fino alla fine dell’inverno provochi nuove vittime. Ognuno ...

Gruppo FS - pronto piano emergenza Maltempo : Per la giornata di domani giovedì 3 gennaio, il Gruppo FS ha attivato un piano di emergenza neve e gelo con particolare attenzione ad alcune stazioni e linee ferroviarie di Marche, Abruzzo, Puglia, ...

Maltempo - emergenza neve : FS attiva il piano gelo e riduce i treni del 30% : Il Gruppo FS Italiane ha attivato per la giornata di domani la fase di emergenza ‘lieve’ dei Piani neve e gelo su alcune linee ferroviarie di Marche, Abruzzo, Puglia, Molise e Campania. La decisione è stata presa sulla base delle previsioni meteo diramate dal Dipartimento nazionale della Protezione civile. In queste regioni i servizi commerciali regionali saranno ridotti mediamente del 30% anche per forte vento, a carattere di ...

Maltempo Puglia - Emiliano : “Raccomando la massima prudenza - potrebbe ripetersi l’emergenza del 2017” : “L’emergenza potrebbe risolversi solo con qualche disagio oppure diventare di un livello importante come quella del 2017: lo sapremo nelle prossime ore. Per adesso occorre prepararsi a tutti i livelli: stiamo mettendo in atto tutte le necessarie precauzioni per garantire la massima sicurezza. Ai cittadini raccomandiamo massima prudenza e di evitare nelle prossime ore spostamenti non necessari con mezzi gommati se non si dispone di ...

Maltempo - emergenza neve : il Comuni di Bari e Taranto studiano soluzioni : In vista del peggioramento delle condizioni atmosferiche e delle probabili precipitazioni nevose che nelle prossime ore potrebbero interessare anche la Puglia, le amministrazioni comunali di Bari e tarano sono al lavoro. A Bari predisposto un piano neve che permettera’ di intervenire per ridurre al minimo i disagi. Sono state gia’ consegnate presso i depositi dell’azienda di mobilita’ Amiu circa 30 tonnellate di sale da ...

Maltempo - 6.2 miliardi di costi per l’emergenza : l’Italia chiede il fondo Ue : I costi per far fronte all’emergenza provocata dall’ondata di Maltempo che ha interessato tra ottobre e novembre diverse regioni italiane ammontano a 6,2 miliardi. La stima dei danni e’ stata fatta dal Dipartimento della Protezione Civile che ha inviato l’intera documentazione a Bruxelles per chiedere l’attivazione del fondo di solidarieta’ dell’Unione europea, destinato proprio a sostenere gli Stati ...

Maltempo - San Severino : 48 ore di lavoro per l’emergenza neve : Quarantotto ore di superlavoro ininterrotto per operai e tecnici della municipalizzata Assem Spa di San Severino Marche che ha risposto all’emergenza Maltempo dovuta a una violenta nevicata che ha colpito anche il territorio settempedano. Decine le chiamate da chi e’ rimasto senza luce per ore per difficolta’ sulla linea d’alimentazione dell’alta tensione, dopo un guasto alla rete di distribuzione Enel nei pressi di ...

Maltempo : verso la fine emergenza del black out a San Severino : Insieme all’emergenza Maltempo sta rientrando, grazie al lavoro senza soste da parte del personale della municipalizzata Assem Spa, anche l’allarme blackout che per diverse ore ha provocato la disalimentazione dell’energia elettrica in numerose zone del territorio di San Severino Marche a causa della violenta nevicata di ieri con caduta di rami e alberi sulla linea di distribuzione. A cio’ si sono sommate poi ripetute ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia - emergenza alberi : il presidente Zanin incontra i colleghi di Veneto e Trentino : Domani il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, insieme con il collega del consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti, parteciperà a Trento all’incontro organizzato nella sede del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino Alto Adige dal presidente Roberto Paccher per delineare delle politiche condivise per superare l’emergenza legname creatasi in seguito all’ondata di ...

Maltempo Liguria : il Cdm proroga lo stato di emergenza per la provincia di Genova : Il Consiglio dei ministri, in considerazione della mancata conclusione degli interventi connessi al ripristino delle condizioni di sicurezza, ha deliberato la proroga di sei mesi dello stato di emergenza già dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 nel territorio della provincia di Genova. Lo si legge nel comunicato stampa del Consiglio dei ministri. L'articolo ...

Maltempo - Calabria : “Intervenire subito sull’emergenza da dissesto” : “Come mai non e’ stata ancora approvata (e nemmeno discussa) la proposta di legge ‘Norme urgenti in materia di gestione e manutenzione dei corsi d’acqua finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico’, presentata con un collega consigliere in tempi ‘non sospetti’, (ottobre 2015), comunicata in Aula il 10 novembre 2015, assegnata alla quarta Commissione per l’esame di merito ed alla seconda ...

Maltempo Calabria : termina l’emergenza nel Cosentino - le famiglie rientrano a casa : E’ terminata la fase emergenziale relativa all’esondazione del fiume Crati, avvenuta due notti fa nella zona di Thurio e di Ministalla, a Corigliano Rossano (Cosenza). Dopo una notte fuori dalle loro abitazioni, le famiglie che erano state evacuate, per un totale di una settantina di persone, hanno fatto ritorno alle loro case. Ancora al lavoro alcune squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile, ma le strade sono ...

Maltempo - la regione Puglia : “Emergenza gestita bene - ora bisogna censire i danni” : ”Ho l’impressione, anche sentendo la Protezione civile e i Vigili del Fuoco che la fase emergenziale sia stata gestita in maniera più che efficace, con una macchina straordinaria”. Lo ha detto il capo di Gabinetto della regione Puglia Claudio Stefanazzi a conclusione del sopralluogo a Tricase, Tiggiano, Corsano e Patù, in provincia di Lecce, l’area più colpita il 25 novembre scorso, insieme a Marina Serra, dalla tromba ...

Maltempo Calabria - Oliverio : “Nuova emergenza - chiederemo lo stato di calamità” : “Il presidente della Regione, Mario Oliverio, ha seguito per tutta la notte e per l’intera giornata di oggi, in stretto e costante contatto con la Protezione civile regionale, con il Commissario del Comune e con il Prefetto di Cosenza, la nuova emergenza che si e’ venuta a creare sul territorio di Corigliano-Rossano a causa della rottura di un argine e all’esondazione del fiume Crati, ingrossato dalle piogge dei giorni ...