Maltempo e vento forte nelle Marche | albero cade su auto in transito | occupanti illesi

Maltempo Alto Adige : vento gelido - -21°C a 3000 metri : La prevista ondata di freddo proveniente dal nord Europa ha raggiunto l’Alto Adige: i venti gelidi fanno registrare raffiche che a fondovalle sono arrivate fino a 80km/h superando i 100km/h sui rilievi, con conseguente crollo termico. Nelle vallate la colonnina di mercurio è scesa di circa 10°C e ha toccato i -21°C sopra i 3000 metri, sui rilievi della Val d’Ultimo e Val Senales. Previste nevicate fino a bassa quota in serata anche ...

Maltempo - il vento alimenta gli incendi al nord : diverse persone intossicate in un agriturismo : Un incendio boschivo, alimentato dal vento forte che sta sferzando in queste ore il nord della Lombardia, e’ scoppiato in località Montemezzo (Como). Una persona si è lievemente ustionata agli arti nel tentativo di spegnere le fiamme mentre altre persone risultano intossicate dal fumo in un agriturismo a Sorico. Sul posto Vigili del Fuoco, Protezione Civile e mezzi di soccorso sanitario. L'articolo Maltempo, il vento alimenta gli incendi ...

Maltempo Trentino : vento forte in arrivo : Dal pomeriggio di oggi, e fino a lunedi’ 31 dicembre, forti venti da nord interesseranno il Trentino. I venti saranno fino a molto forti nelle zone piu’ esposte in quota (90-120 km/h) e a tratti intensi anche in valle, dove le raffiche potranno raggiungere i 70-90 km/h. La fase piu’ intensa, avverte MeteoTrentino, e’ prevista nel pomeriggio di domenica. I venti saranno poi in temporanea attenuazione martedi’ 1 ...

Maltempo : forti raffiche di vento spazzano l’Altopiano di Asiago : Un forte vento ha caratterizzato l’intera giornata di oggi sull’Altopiano di Asiago (Vicenza) dove lo scorso 29 novembre un uragano ha distrutto decine di migliaia di abeti nelle zone boschive. Le forti raffiche odierne hanno abbattuto rami e tronchi che sono caduti sulle strade, anche se al momento non risulterebbe danni a persone o cose. Sette gli interventi dei vigili del fuoco del distaccamento di Asiago che sono intervenuti nei ...

Maltempo - forte vento in Varesotto : scoperchiato il tetto di una scuola : Nel comune di Laveno Mombello (Varese), in via Pradaccio, parte del tetto della scuola primaria è stato scoperchiato a causa del forte vento che sta soffiando sul territorio. Le tegole sono cadute sulla via adiacente. Sul posto stanno operando le squadre dei distaccamenti di Laveno e Ispra con due autopompe e un’autoscala. Non si sono registrati feriti. I vigili del fuoco della provincia di Varese, stanno intervenendo per diverse ...

Maltempo : vento forte sulla A12 e sulla SS698 : Astral Infomobilità rende noto che si registra “vento forte sull’autostrada A12 Roma-Civitavecchia tra l’allacciamento con la A91 Roma-Fiumicino e la statale 698 del Porto di Civitavecchia“. L'articolo Maltempo: vento forte sulla A12 e sulla SS698 sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : nebbia su A1 e A24 - vento forte sulla diramazione Roma Sud : Astral Infomobilità rende noto che si registra “nebbia a banchi sulla A1 Roma-Napoli tra l’allacciamento con la A24 Roma-Teramo e Valmontone. Visibilità a 80 metri. nebbia anche sulla A24 tra Vicovaro Mandela e Carsoli, anche qui visibilità a 80 metri. vento forte, invece, sulla diramazione Roma sud all’altezza dell’innesto col Raccordo.“ L'articolo Maltempo: nebbia su A1 e A24, vento forte sulla diramazione Roma Sud sembra essere ...

Maltempo Veneto : “Oltre 160 cantieri aperti subito dopo l’evento calamitoso” di fine ottobre : “Oltre 160 cantieri aperti subito dopo l’evento calamitoso, appena le condizioni meteo lo hanno consentito, per un importo di circa 30 milioni di euro, grazie a Veneto Strade, Genio Civile regionale e Servizi Forestali attivatisi con grande prontezza. Quindici milioni di euro destinati agli impianti a fune, messi a disposizione dal collega Federico Caner, permettendo così alla stagione turistica invernale di iniziare senza particolari ...

Meteo - nuova ondata di Maltempo : temporali e forte vento : Secondo il bollettino del Dipartimento della Protezione Civile ci sarà un nuovo peggioramento già a partire da domani: ecco...

Maltempo Molise : neve a Capobasso - allerta meteo sulla costa per pioggia e vento : Campobasso e le zone collinari del Molise sono state leggermente imbiancate dalla neve questa mattina: non si registrano particolari criticità per la circolazione. La Protezione civile regionale ha emesso un avviso per oggi che prevede deboli nevicate al di sopra dei 700-900 metri. Diramata anche un’allerta gialla per piogge sul settore orientale e sulla costa con venti forti da nord e mare molto mosso. L'articolo Maltempo Molise: neve a ...

Maltempo Sicilia : intervento del Genio Civile sul torrente San Marco nell’Agrigentino : Il Genio Civile effettuerà un intervento sul torrente San Marco, nell’Agrigentino: lo rendono noto il sindaco di Sciacca Francesca Valenti e l’assessore Mario Tulone. “Si tratta di un’opera straordinaria e fondamentale di pulizia del torrente, finanziata dalla Regione Siciliana per oltre 200mila euro, il cui progetto e iter amministrativo è stato curato dall’ufficio del Genio Civile di Agrigento. Un intervento di ...

Maltempo : allerta meteo per vento forte a Palermo - chiuse ville e giardini cittadini : La protezione civile regionale della Regione Sicilia ha emesso un avviso di allerta meteo codice giallo per rischio idrogeologico per la giornata di oggi. “In considerazione della previsione di Venti da forti a burrasca il dirigente del settore del Verde ha deciso la chiusura in via precauzionale delle ville e dei giardini cittadini“, si legge in una nota del Comune di Palermo. L'articolo Maltempo: allerta meteo per vento forte a ...

Maltempo Firenze : domani allerta gialla per vento forte : allerta per rischio vento forte domani a Firenze e provincia: il centro funzionale regionale ha diramato un avviso codice giallo valido dalla mezzanotte di domani. L’allerta, che si concluderà 24 ore dopo, riguarda, oltre Firenze, anche i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. L'articolo Maltempo Firenze: domani allerta ...

Maltempo : 23enne bloccato sull’Etna - intervento del Soccorso alpino : intervento del Soccorso alpino e speleologico siciliano ieri pomeriggio per recuperare un giovane rimasto bloccato sull’Etna, a quota 2500 metri, a causa del Maltempo: il 23enne aveva intenzione di raggiungere i crateri sommitali, ma si è incamminato sprovvisto di qualsiasi equipaggiamento adeguato. Rimasto bloccato, dopo aver trovato un riparo, ha chiamato i parenti di Adrano che lo ospitano i quali a loro volta hanno allertato il ...