Maltempo | danni per il forte vento in Valtellina

Trentino : 143 mln per i danni da Maltempo : Presentato dal presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, un disegno di legge che prevede una variazione al bilancio di previsione della Provincia per gli esercizi finanziari 2019-2021. Il provvedimento mette in campo, da un lato, 143 milioni per fronteggiare i danni causati dal maltempo, dall’altro 70 milioni a copertura dell’impatto della manovra nazionale sulle finanze provinciali a partire da quest’anno e fino ...

Agricoltura Puglia : “Per i danni dal Maltempo richieste dal 7 Gennaio” : Dal prossimo 7 gennaio sarà possibile presentare la richiesta di contributo per i danni provocati all’olivicoltura pugliese dalle gelate dello scorso febbraio. “È un primo atto concreto per accelerare la concessione del contributo per i danni da gelate, attivabile grazie alla legge approvata in fase di assestamento di bilancio”, dichiara in una nota il presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia. “Nel corso ...

Maltempo Calabria - Oliverio : “Procede l’iter per contributi dei danni 2015-17” : “Il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari rende noto che procede speditamente l’iter per la richiesta dei contributi per danni alle attivita’ economiche e produttive causati in Calabria dagli eccezionali eventi calamitosi verificatesi tra il 2015 ed il 2017”. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio stampa della Giunta regionale. “Al fine di poter utilizzare gli spazi finanziari previsti dalla ...

Maltempo - Manovra : 8 milioni per i danni in Liguria : Il maxiemendamento del governo alla Manovra presentato al Senato prevede a favore della regione Liguria uno stanziamento di 8 milioni di euro per far fronte ad interventi di “progettazione e ripristino di opere a mare, danneggiate dagli eventi meteorologici” di fine ottobre e inizio novembre. L'articolo Maltempo, Manovra: 8 milioni per i danni in Liguria sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Livorno - Rossi porta a Roma la conta dei danni : 6 - 6 milioni di euro : La Toscana ha inviato oggi al dipartimento della protezione civile nazionale il censimento ufficiale dei danni causati dall’alluvione di Livorno del settembre 2017. I danni complessivi ammontano a 6,6 milioni: 3,6 a carico di privati, altri 3 rimediati dalle imprese nei territori di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo. Il presidente della Regione, Enrico Rossi, nella sua veste di commissario straordinario ha anche inviato il piano ...

Maltempo : a Ravenna la domanda di risarcimento danni scade fra 8 giorni : A Ravenna c’e’ tempo fino al 27 dicembre per presentare la domanda per ottenere il contributo a sostegno “della popolazione e per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive” per chi ha subito danni dal Maltempo. A informare i cittadini e’ lo stesso Comune che rende note le ‘istruzioni’ arrivate dalla Regione Emilia-Romagna per avviare le pratiche per ottenere sostegno economico a ...

Maltempo - Mipaaft : i danni ammontano a 1 - 7 miliardi : ammontano a circa 1,8 miliardi di euro i danni arrecati dal Maltempo a partire dall’ottobre scorso al settore agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura. Lo ha reso noto il Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo annunciando che si tratta di “un punto di partenza per far attivare il Fondo di solidarietà europeo“. Il lavoro è stato effettuato – si legge nella nota del Mipaaft – in ...

Maltempo : quantificati i danni per attivare il fondo di solidarietà : E’ stata portata a termine la quantificazione dei danni arrecati al settore agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura dagli eventi meteorologici eccezionali che hanno interessato vaste aree del territorio nazionale a partire dal mese di ottobre 2018. Il lavoro, effettuato in stretto coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile e in collaborazione con le Regioni e Province autonome interessate (Lombardia, Veneto, Liguria, ...

Maltempo al Sud - bombe d’acqua e grandinate in Sicilia : danni e disagi da Palermo a Messina [FOTO] : 1/14 ...

Maltempo Liguria : dalla giunta 600mila euro per i danni di ottobre : La giunta della Regione Liguria, su proposta dell’assessore alla Difesa del suolo, Giacomo Giampedrone, ha stanziato 616.796 di euro da fondi Por Fesr 2014-2020 per il cofinanziamento di interventi nei territori del Tigullio e della Val di Vara. In particolare, 499.400 euro vanno alla Città metropolitana di Genova per la SP 127 di Portofino e 117.196 alla Provincia della Spezia per la frana sulla SP 566 per Sesta Godano. “È un segnale che ...

Maltempo : Zaia - in Veneto i danni ammontano a un mld e 769 mln di euro : Venezia, 14 dic. (AdnKronos) - Il Commissario Delegato di Protezione Civile, Luca Zaia, ha inviato nei giorni scorsi alla Comunità europea, al Direttore del Dipartimento di Protezione Civile, Angelo Borrelli, e a vari Ministeri, in primis il Dicastero delle Politiche Agricole e Forestali, la ricogni

Maltempo : Veneto - Zaia - danni 1 - 76mld : ANSA, - VENEZIA, 14 DIC - Gli episodi di Maltempo eccezionale che hanno colpito il Veneto, in particolare la montagna bellunese, tra ottobre e novembre hanno provocato danni per un miliardo e 769 ...

Maltempo Veneto : danni per 1 - 76 milioni di euro : L’ondata di Maltempo eccezionale che ha colpito tra ottobre e novembre il Veneto, in particolare la montagna bellunese, ha provocato danni per un miliardo e 769 milioni di euro: è la somma della ricognizione effettuata dalla Regione ed inviata dal commissario delegato Luca Zaia a Ue, Protezione Civile e ai ministeri in primis quello dell’agricoltura. Alla Ue – spiega una nota – sarà richiesta, dal Dipartimento della ...

Maltempo Sardegna : 1 milione ai consorzi di bonifica per i danni causati dagli eventi meteo del 2018 : La Giunta regionale della Sardegna ha stanziato 1 milione di euro destinati ai consorzi di bonifica della Sardegna che andranno a supportare le maggiori spese sostenute a causa di tali fenomeni climatici verificatisi nel corso del 2018. Il milione di euro, che si aggiunge agli oltre 20 milioni già stanziati annualmente per tutti i consorzi di bonifica regionali, sarà utilizzato per la manutenzione e la gestione della rete scolante e degli ...