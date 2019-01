Maltempo | allerta neve in Campania | gelate anche a bassa quota

Maltempo - arriva il gelo artico : allerta al centro-sud : E' in arrivo sull'Italia meridionale un'ondata di gelo artico che interesserà in particolare la Puglia e la Basilicata, ma riguarderà da vicino anche la Calabria, il Molise, l'Abruzzo, la Campania e la Sicilia. La "sciabolata", così come è stata chiamata dagli esperti, proviene dal Nord Europa. La Protezione Civile ha emesso in allerta gialla per la popolazione. In diverse delle aree interessate è sconsigliato l'utilizzo di veicoli a due ruote, ...

Maltempo : allerta neve a Pesaro-Urbino fino al 4 gennaio : La Provincia di Pesaro–Urbino ha ricevuto dalla Protezione civile regionale un messaggio di allerta per possibili precipitazioni nevose anche a bassa quota e sulla costa dalle 18 di questa sera alle 24 del 4 gennaio. “Siamo pronti ad intervenire su tutto il territorio seguendo le linee del Piano neve del nostro ente che prevede sulle strade di competenza la possibilità di attivare, oltre al personale della Provincia, 63 ditte esterne ...

Allerta Meteo Campania : Maltempo in arrivo - alto rischio neve : La Protezione civile della Campania ha inviato un’Allerta alle amministrazioni comunali dell’intero territorio e alle autorità competenti, in ordine al rischio neve che interesserà la regione nei prossimi giorni. In particolare, è previsto un abbassamento delle temperature che dal prossimo 3 gennaio porterà nevicate e gelate anche a quote di pianura, che potrebbero determinare disagi per la popolazione. Nella nota, in cui si invita a ...

Allerta Meteo - fine 2018 con l’Italia capovolta : verso Capodanno con Maltempo - freddo e neve al Sud mentre il foehn porta super caldo fino a +22°C al Nord [MAPPE] : 1/24 ...

Maltempo - emanata allerta meteo dalla Protezione Civile : venti di burrasca - rischio idrogeologico : Nella giornata di domani il transito di un’onda perturbata che porterà una notevole intensificazione della ventilazione da nord sulle regioni settentrionali; saranno altresì associate nevicate sui rilievi alpini di confine e deboli piogge su regioni adriatiche centrali e tirreniche meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Allerta Meteo Lazio : Maltempo dalle prime ore di domani : Il Centro Funzionale Regionale del Lazio ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali a seguito di precipitazioni previste sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati sulle seguenti zone di Allerta: tutte le zone di Allerta, dalle prime ore di domani, giovedì 20 ...

Maltempo - Gruppo FS Italiane : attivata la fase di preallerta dei Piani neve e gelo : In base al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, FS Italiane ha attivato per oggi pomeriggio e per la mattina di domani la fase di preallerta dei Piani neve e gelo in Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia–Romagna. Al momento, è confermata la piena disponibilità di tutte le linee ferroviarie. I servizi commerciali potranno essere ridotti o subire modifiche in base al peggioramento delle condizioni meteo. Il Gruppo FS Italiane ...

Maltempo - Italia nella morsa del gelo : allerta gialla in Toscana : Maltempo, Italia nella morsa del gelo: allerta gialla in Toscana Prosegue l’ondata di freddo nella nostra penisola: disagi in Appennino ma anche in pianura a causa della neve. Mobilitati i mezzi spalaneve in diverse regioni, mentre al Sud sono stati sospesi i collegamenti marittimi tra Napoli e Capri Parole ...

Allerta Meteo e Maltempo - scuole chiuse Lunedì 17 Dicembre : l’ELENCO dei Comuni aggiornato in tempo reale [LIVE] : temporali in arrivo domani al Centro–Sud, in particolare sul basso Tirreno e venti in aumento. A causare un nuovo peggioramento delle condizioni Meteorologiche una perturbazione di origine atlantica che innescherà un’area di bassa pressione sui nostri mari occidentali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Maltempo - allerta neve a Urbino : domani lunedì 17 dicembre scuole chiuse : A causa allerta neve, a Urbino è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per lunedì 17 dicembre 2018. Considerato che le previsioni meteo indicano abbondanti nevicate nella notte fra domenica e lunedì, per lunedì 17 dicembre il sindaco di Urbino ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, su tutto il territorio comunale. L'articolo Maltempo, allerta neve a Urbino: domani lunedì 17 dicembre scuole chiuse ...

Maltempo : Toscana estende allerta gialla : ANSA, - FIRENZE, 16 DIC - Estesa fino alle ore 13 di domani, lunedì 17 dicembre, l'allerta 'giallo' per neve e vento valido in tutte le province della Toscana. Lo riferisce la Regione in un comunicato ...

Allerta Meteo - forte ondata di Maltempo imminente : scatenerà la prima grande nevicata dell’Inverno sull’Italia - Appennino sommerso. MAPPE e DETTAGLI Regione per Regione e Città per Città : 1/18 ...