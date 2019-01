meteoweb.eu

: Altri giorni di maltempo: avviso anche per gli aeroporti - infoitinterno : Altri giorni di maltempo: avviso anche per gli aeroporti - TerlizziLiveIt : Maltempo, Aeroporti di Puglia: possibili ritardi e cancellazioni fino al 6 gennaio - infoitinterno : Altri giorni di maltempo: avviso anche per gli aeroporti -

(Di giovedì 3 gennaio 2019) “In considerazione del previsto peggioramento delle condizioni meteo, conprecipitazioni nevose anche a bassa quota,diinvita i passeggeri in partenza da Bari e Brindisi a raggiungere glicon congruo anticipo“.E’ la comunicazione fatta da AdP, la società partecipata dalla Regioneche gestisce gli scali pugliesi in considerazione dell’andata dipresente sulla Regione e delle nevicate previste nelle prossime ore.diinforma altresì – si legge ancora nella comunicazione ai passeggeri – che alla luce del peggioramento previsto tra il 3 e il 6 gennaio, i voli potrebbero subire. Si invita, pertanto, a contattare il proprio vettore per eventuali ulteriori informazioni”.L'articolodi...