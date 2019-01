Maltempo Abruzzo | 15 interventi dei vigili del fuoco nel Teramano

Maltempo e neve tra Molise e Abruzzo : tir bloccati sulla SS650 Trignina : La Prefettura di Isernia ha emesso l’ordinanza di divieto di transito, su tutte le strade della provincia, per i mezzi superiori a 75 quintali, ma si sono comunque registrati disagi sulla SS650 Trignina con tir bloccati all’altezza di Bagnoli del Trigno. La Polstrada e i Vigili del Fuoco sono sul posto per riportare la situazione della viabilità alla normalità sulla statale che collega il Molise all’Abruzzo. L'articolo Maltempo ...

Maltempo Abruzzo : nevischio dalle prime luci dell’alba - pochi disagi : In Abruzzo si registra nevischio dalle prime luci dell’alba: non si segnalano particolari disagi. In considerazione dell’allerta meteo e per il timore di restare sprovvisti di generi alimentari di prima necessità, molte persone hanno preso d’assalto i supermercati nelle scorse ore. L'articolo Maltempo Abruzzo: nevischio dalle prime luci dell’alba, pochi disagi sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - l’Abruzzo si prepara alla neve : Comuni mobilitati : Gli enti locali abruzzesi attivano i Piani neve e si preparano a fronteggiare l’ondata di Maltempo che dalle prossime ore potrebbe portare nevicate anche a bassa quota e sulla costa. Stando al bollettino della Protezione civile, infatti, dal pomeriggio di oggi, “e per le successive 24-36 ore, si prevedono nevicate su Abruzzo e Molise a quote inizialmente superiori a 400-600 metri, con quota neve in generale calo nella successiva ...

Maltempo Abruzzo - Piano neve 2018/2019 : stanziate risorse in favore delle province : La Giunta regionale d’Abruzzo, presieduta dal presidente vicario Giocanni Lolli, sulla base della legge regionale 12 dicembre 2018 n. 38, denominata “Provvedimenti di carattere urgente” ha approvato, nella seduta odierna, una delibera che prevede un intervento finanziario a favore delle province a supporto dell’attuazione del Piano neve 2018/2019. Nello specifico, è stata stanziata una somma di 400mila euro che sarà equamente ...

Maltempo Abruzzo : neve e ghiaccio causano incidente sulla A24 : Maltempo Abruzzo - In nottata una nuova intensa perturbazione è giunta sull'Italia apportando episodi di Maltempo su diverse regioni del Centro. Sull'Abruzzo, complici le basse temperature, si...

Maltempo : in un dossier Legambiente i numeri dell’abusivismo in Abruzzo : C’è un Abruzzo ‘abusivo‘ che resiste alle ruspe. Strutture – oltre 700 secondo le stime – che non potevano essere costruite e che continuano ed esistere in aree a rischio o dal valore ambientale. Dal 2004, anno dell’ultimo condono edilizio, ad oggi in Abruzzo risultano eseguite 259 ordinanze di demolizione, su un totale di 983 provvedimenti emessi e, quindi, di casi accertati. I dati regionali sono contenuti ...

Maltempo Abruzzo : situazione in miglioramento - allerta meteo “gialla” : Il Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile, tenuto conto delle previsioni per le prossime ore che vedono un miglioramento delle condizioni meteo rispetto ai giorni precedenti, ha emesso per oggi, sabato 3 novembre 2018, un’allerta gialla (ordinaria criticità) per rischio idrogeologico localizzato su tutta la Regione. L’avviso si riferisce “alla possibilità di innesco di fenomeni franosi, instabilità dei ...

Emergenza Maltempo - parte la colonna mobile della protezione civile dell’Abruzzo in aiuto del Veneto : parte la colonna mobile della protezione civile Abruzzo verso le aree bellunesi in piena Emergenza maltempo tra piogge incessanti, smottamenti e intere comunità isolate. “Pochi istanti fa – dichiara il Sottosegretario Regionale Mario Mazzocca dalle sue pagine social – il Dipartimento Nazionale ha attivato la protezione civile Abruzzo, che per tempo aveva dato la propria disponibilità alla Commissione speciale della Provincia ...

Allarme Maltempo Abruzzo : sopralluogo di Mazzocca : Il Sottosegretario d’Abruzzo Mario Mazzocca ha avviato oggi un sopralluogo nei territori colpiti dalle avversità meteo, per altro ancora in corso, al fine di verificare direttamente le varie situazioni di criticità e raccogliere dati e informazioni utili per una dettagliata fotografia dello stato di fatto. Accompagnato dal Presidente del Consiglio Regionale Giuseppe Di Pangrazio, Mazzocca si è recato in Alto Sangro dove, ospitati dal Sindaco di ...