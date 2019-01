Maltempo | a Bari da stanotte salatura di ponti e sottovie

meteoweb.eu

: Bari: Maltempo, Fal: per due giorni programma ferroviario ridotto. Le foto - BariLive : Bari: Maltempo, Fal: per due giorni programma ferroviario ridotto. Le foto - Basilicata24 : Causa maltempo variazione e riduzione orari treni -

(Di giovedì 3 gennaio 2019), sottopassi e alcune strade disaranno interessate da un servizio di spargimento di sale da parte dell’Amiu disposto dal Comune, finalizzato ad evitare la formazione di ghiaccio soprattutto sui tratti a maggiore pendenza.I mezzi spargisale lavoreranno su due turni, il primo alle 22 e l’altro alle 5 di domani mattina procedendo suiGaribaldi, Padre Pio, XX Settembre, Solarino, Adriatico, ex SP 45 Loseto-Valenzano, sui sottovia Luigi Di Savoia, Quintino Sella, Giuseppe Filippo, Bruno Buozzi, Generale Bellomo, Citarelli, Camillo Rosalba, su via D’Annunzio, via Bruno Buozzi, viale Europa, via delle Regioni, via Fanelli, via Einaudi, via Tatarella e via Trisorio Liuzzi fino a Loseto.I mezzi garantiranno anche operazioni dinelle vicinanze dei siti istituzionali sensibili. Per quanto riguarda le Case di comunita’ comunali, sono stati ...