M5S e Lega ora litigano anche sugli stipendi dei parlamentari

SCENARIO/ Padellaro : se il "reddito" parte bene M5S batte la Lega alle europee : Dopo le espulsioni di De Falco, De Bonis, Moi e Valli da M5s, al Senato la maggioranza si regge su 4 voti. Ma la vera sfida è il reddito di cittadinanza.

Di Maio vola a Bruxelles per firmare il manifesto contro le destre estreme. Così il M5S sfida la Lega : Lega e M5S sono uniti al governo in Italia, mentre alle elezioni europee si presenteranno ben distinti. E si annunciano già scintille. Subito dopo l'Epifania, il 7 o l'8 gennaio, la data è in via di ...

Sondaggio Bimedia - Luigi Di Maio e M5S lontani 10 punti dalla Lega. Pd e Forza Italia - numeri da funerale : Sale lo spread nei sondaggi tra Lega e M5s. Secondo la rilevazione di Bimedia, se si votasse oggi per le elezioni europee, il partito di Matteo Salvini raccoglierebbe il 33,7%, quasi 10 punti in più su quello guidato da Luigi Di Maio: i 5 Stelle si fermano infatti al 24,8%, ben al di sotto del risul

Sondaggi elettorali - alle europee domina la Lega : avanti di quasi 10 punti sul M5S : Le elezioni europee si avvicinano e i Sondaggi provano a rilevare le intenzioni di voto degli italiani: la Lega gode di un larghissimo consenso che la porterebbe ad essere il partito più votato per il Parlamento europeo, quasi 10 punti percentuali sopra il Movimento 5 Stelle. Nicola Zingaretti è invece nettamente favorito per le primarie del Pd.Continua a leggere

Il reddito di cittadinanza esteso agli immigrati rischia di innescare una nuova polemica fra Lega e M5S : Secondo le ultime bozze il provvedimento sarà destinato anche agli stranieri residenti regolarmente in italia almeno da cinque anni. Salvini si era sempre detto contrario. Fi e Fdl attaccano: ...

M5S - avanti tutta su tagli privilegi. Lega : “Priorità sono anche cose più concrete” : M5s andra' avanti determinato sui tagli degli stipendi ai parlamentari. Il giorno dopo l'annuncio di Luigi Di Maio sulla nuova battaglia ai costi della politica, secondo quanto riferiscono fonti qualificate di governo 5 stelle, non c'e' alcuna intenzione di fare passi indietro. Anzi, questa misura, simbolo delle battaglie pentastellate, sara' una priorita' del governo per il 2019. Nonostante la 'frenata' di ieri sera dell'alleato leghista Matteo ...

Mario Monti : “In piena la crisi l’euro ci ha salvati - Lega e M5S hanno fatto false promesse” : Mario Monti smonta le idee dell'economista Alberto Bagnai (Lega), che vorrebbe la fine dell'euro: "Per me, la politica è vera e seria quando compie delle scelte concrete, quando per dire 'sì' a una istanza sociale, deve dire 'no' ad altre". Non è stata politica seria, invece, la demagogia applicata ante litteram, ben prima dell'arrivo dei populisti, quella di molti governi italiani negli Anni Settanta e Ottanta".Continua a leggere

Sergio Mattarella - il retroscena dopo il discorso : "Rodaggio finito - ora basta sconti". M5S e Lega tremano : "Rodaggio finito, ora nessuno sconto". Sergio Mattarella con il discorso di fine anno avrebbe chiuso il periodo di "tregua" con il governo di M5s e Lega. Il retroscena del Messaggero è inquietante per Matteo Salvini e Luigi Di Maio, così come per il premier Giuseppe Conte. Il tono sobrio e pacato è

Lega e M5S soddisfatti della Manovra : 'Sostegno a territori e sindaci' : ... Silvia Covolo , Commissione Finanze, , Erik Umberto Pretto , Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione, e Germano Racchella , Commissione Cultura, Scienza e Istruzione, . ' È stata ridata ...

Anticorruzione - tra luci e ombre. Il mio bilancio della legge ‘divisa’ tra M5S e Lega : Il sedicente “governo del cambiamento” ha chiuso il 2018, anno primo dalla sua nascita, con fuochi d’artificio sul versante dell’Anticorruzione. Ma anche, come par condicio, sul fronte della corruzione. Le due anime di questo esecutivo sembrano aver trovato almeno in questo campo un armonico bilanciamento: il Movimento 5 Stelle, quello dello slogan “onestà onestà”, passa all’incasso intestandosi una legge cosiddetta “spazzacorrotti” che – ...

Premier Giuseppe Conte : “Governo durerà 5 anni - Lega e M5S uniti dal desiderio di cambiamento” : Il Premier Giuseppe Conte è stato intervistato su 'America Oggi', quotidiano in lingua italiana, diffuso negli Stati uniti: "Siamo convinti che l’Italia debba giocare un ruolo di primo piano all'interno dell’Unione europea e dell’Unione monetaria. Siamo convinti che la crescita sia lo strumento migliore per continuare a garantire la sostenibilità del debito, e in tal modo fornire anche maggiori rassicurazioni ai mercati".Continua a leggere

La previsione di Renzi : 'Governo M5S-Lega andrà in pezzi prima delle elezioni europee' : Con un'intervista concessa a La Stampa, l'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ha espresso le proprie impressioni e valutazioni non solo sui limiti di questa manovra di bilancio, ma anche sulla tenuta dell'attuale governo M5S-Lega. A detta dell'ex segretario del Partito Democratico, l'asse gialloverde sarebbe meno solido di quanto si possa immaginare e questo governo potrebbe in realtà precipitare e andare in pezzi prima del previsto: o ...

Tutti i numeri e le leggi dei primi sei mesi del governo Lega-M5S : Sei mesi di governo M5s-Lega in numeri e dati analizzati in rapporto agli esecutivi precedenti. Il rapporto AGI/Openpolis, aggiornato al 14 dicembre, mentre la discussione della legge di Bilancio è ancora in corso, consegna una fotografia che conferma "l'atipicità" del governo Conte, nato, dopo un'attesa di 90 giorni, dalle nozze "tra due forze avversarie durante la tornata elettorale". Il tema del ...