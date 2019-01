L' uomo che sussurra a Trump

Germania - uomo in auto travolge folla : 5 feriti - anche un bimbo. Polizia : “Attacco xenofobo” : L'autista è poi fuggito verso la vicina città di Essen dove ha provato a investire un altro gruppo prima di essere fermato e arrestato. Tra le persone colpite dalla macchina ci sono cittadini siriani e afghani. Per il ministro dell'Interno del Nord Reno-Vestfalia l' uomo aveva "un chiaro intento di uccidere immigrati"Continua a leggere

Paura a Manchester - uomo accoltella passanti durante la notte di Capodanno : “Gridava Allah” : L'aggressore ha ferito un uomo e una donna e poi un poliziotto che era accorso per fermarlo. Secondo molti testimoni, avrebbe invocato più volte “Allah" prima di colpire i passanti facendo riferimento ai bombardamenti su paesi musulmani. Sul caso indaga per ora l'antiterrorismo ma si ritiene sia un caso isolato.Continua a leggere

Manchester - un uomo accoltella tre persone alla stazione gridando “Allah”. Si indaga per terrorismo : Un uomo ha ferito a coltellate tre uomini, tra cui un agente di polizia, alla stazione di Manchester Victoria, in Gran Bretagna. Il produttore della Bbc, Sam Clack, ha assistito alla scene e ha raccontato su Twitter che «l’aggressore aveva un lungo coltello da cucina e ha colpito le persone sulla piattaforma della fermata del tram»....

Commosso addio a Franco Loira ' uomo giusto che si è speso sempre per gli altri' : A rendergli omaggio il mondo del volontariato, quello dell'associazionismo, forze dell'ordine, amministratori, semplici cittadini. Una folla che la chiesa della Sacra Famiglia non è riuscita a ...

Ciclismo - Gianni Moscon “Sarò l’ uomo di punta della Sky nelle classiche. Al Giro d’Italia 2019 vorrò testarmi e proverò a tenere duro” : Il 2018 ha rappresentato una delle annate più negative per il Ciclismo italiano nelle corse a tappe. Le stelle su cui il Bel Paese si poggia da anni, Fabio Aru e Vincenzo Nibali, purtroppo non sono riuscite a man tenere le aspettative per motivi vari: il sardo ha deluso sia al Giro che alla Vuelta, mostrando dei forti limiti fisici e caratteriali, mentre il siciliano è stato colpito dalla sfortuna al Tour de France, con la caduta sull’Alpe d’Huez ...

Valentino Rossi veloce anche con lo snowboard - il racconto dello sciatore a Madonna di Campiglio : “ricorderò sempre la discesa velocissima dietro quest’uomo” [FOTO] : Valentino Rossi non si smentisce mai: il Dottore velocissimo anche con lo snowboard. Il racconto dello sciatore che ha incontrato il pilota Yamaha sulla pista di Madonna di Campiglio Valentino Rossi, si sa, ama la velocità in tutte le sue forme. Non solo due o quattro ruote per il Dottore: il nove volte campione del mondo ama anche l’adrenalina sulla neve. Il pilota Yamaha sta trascorrendo qualche giorno in compagnia della sua ...