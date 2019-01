L' Università di Torino prende le distanze dal seminario organizzato da Freedom for

Troppo CUS Torino per la Canovi Coperture Nolo 2000 : le universitarie vincono 3-0 : Barricalla Cus Torino 3 Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo 0 Parziali 25-17 25-18 28-19 Cronaca della partita In casa Canovi Coperture Nolo 2000, sestetto invariato rispetto alle ultime uscite, con ...

Torino - all’Università il corso per imparare a essere felici : “È un’emozione primaria - si può educare la mente” : imparare a essere felici. È questo l’obiettivo del corso voluto da Luigi Cirio, coordinatore dell’indirizzo di laurea infermieristica all’università di Torino. Venticinque ragazzi, futuri sanitari, hanno scelto di fare questo laboratorio tenuto da un neuroscienziato, Andrea De Giorgio. Tre giorni di full immersion, di meditazioni buddiste e abbracci, di atti gentili e amorevoli per abituare la mente ad essere felice. Una “ricetta” che De Giorgio ...

Torino - studentessa dell'Università scopre la luce più debole che arriva dalle origini dell'universo : Nuova tecnica per analizzare i dati più difficili da interpretare del satellite Fermi che analizza i raggi gamma

Tav - gli studenti dell'Università di Torino dicono no : Gli studenti dell'Università di Torino si schierano contro la Tav. E lo fanno, a sorpresa, proprio davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, giunto nel capoluogo piemontese per l'inaugurazione dell'anno accademico."Noi stiamo con le comunità che ogni giorno lottano per i propri territori, come il movimento No Tav in Val di Susa, che ha una frontiera chiusa e invalicabile per chi migra, ma aperta a una grande opera ...

Proseguono le indagini sulla sanitopoli a Torino : coinvolti dirigenti della sanità e docenti universitari : L'inchiesta della procura di Torino e dei carabinieri riguarda a Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Torino e le strutture sanitarie dellaCittà della Salute e della Scienza e l'Azienda ...

Torino - concorsi truccati per incarichi universitari e medici : 25 indagati : Secondo la Procura vi era “un sistema clientelare fondato da reciproche concessioni” per ottenere “agevolazioni e raccomandazioni nelle procedure d’indizione concorsuale per l’assegnazione di ruoli medici dirigenziali delle specialità di Psichiatria e Psicologia clinica”. Le indagini dei carabinieri proseguono ora su altri concorsi che potrebbero essere stati gestiti nello stesso modo.Continua a leggere

Torino - concorsi truccati per incarichi universitari e professioni sanitarie : 25 indagati. Anche docenti e ricercatori : Presunte raccomandazioni e agevolazioni nei concorsi per incarichi universitari e professioni sanitarie. Queste le contestazioni del pm di Torino Gianfranco Colace nei confronti di 25 persone dopo le indagini del Nas di Torino. Corruzione, turbata libertà del procedimento di scelta e falso ideologico in atti pubblici i reati individuati dal pubblico ministero. L’operazione, denominata “Sanitopoli”, ha interessato docenti ...

"Dropper" - da Torino l'app per capire in anticipo quanto sia affollata l'aula all'Università : Come evitare la calca a lezione: un gruppo di studenti del Politecnico vince la fase nazionale del "Red Bull Basement University". A fine mese finale mondiale a Berlino