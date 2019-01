Luigi Di Maio e Matteo Salvini contro i sindaci “disobbedienza”. Interviene Palazzo Chigi, disponibili ad un incontro

blogitalia.news

: Gli auguri di #BuonAnno di @ale_dibattista e @luigidimaio. Per Ettore Maria Colombo (Quotidiano Nazionale) '#Boldi… - La7tv : Gli auguri di #BuonAnno di @ale_dibattista e @luigidimaio. Per Ettore Maria Colombo (Quotidiano Nazionale) '#Boldi… - SkyTG24 : #DiMaio: “Il reddito di cittadinanza è solo per cittadini italiani” - HuffPostItalia : Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista, messaggio di capodanno: guai ai privilegiati -

(Di giovedì 3 gennaio 2019)Disi scaglianoche non intendono applicare il decreto Sicurezza, l’Anci minaccia la restituzione delle fasce tricolori. Da una parteDiche si scaglianoche non intendono applicare il decreto Sicurezza, dall’altra l’Anci che minaccia la restituzione delle fasce tricolori. Nel mezzoChigi che, in serata,per cercare di spegnere le tensioni, invitando a un inper “chiarire le difficoltà applicative” del provvedimento, al quale il “presidente del Consiglio è disposto a partecipare insieme al ministro dell’Interno”. Ma se da una parte apre al dialogo, dall’altra definisce “inaccettabili” le posizioni degli amministratori locali che vogliono disobbedire: “Disapplicare una legge che non piace equivale a violarla, con tutte le conseguenti responsabilità”, fanno sapere fonti ...