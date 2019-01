Lotta dura e capolavoro tattico di Guardiola. Ma il Liverpool è ancora davanti

lanotiziasportiva

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Aguero e Sané piegano la capolista: il City vince 2-1. Partita vibrante e grande spettacolo. In mezzo il gol di Firmino, che aveva illuso i Redsdi Stefano RavagliaE’ giovedì, giorno anomalo, ma la Premier è andata in scena in infrasettimanale, prima del turno di FA Cup della Befana. Una vittoria nelle ultime undici per il City contro il, euna volta, come nel 2014, la sfida per il trono inglese ètra queste due squadre, in campo all’Etihad per una sfida attesissima. A quel tempo, fu una grande illusione per i Reds, che vinsero in casa 3-2 in aprile e arrivarono a un passo dal titolo, prima che Mourinho e uno scivolone di Gerrard rinviassero di nuovo l’eterna attesa della metà rossa del Mersey per un titolo che non arriva dal 1990. Lo spettacolo non manca, ma soprattutto l’agonismo: City einterpretano il ...