Lo straordinario viaggio di TS Spivet film stasera in tv 3 gennaio: cast, trama, streaming

cubemagazine

: Stasera in Tv: i film da non perdere di Giovedì 3 Gennaio 2019 Monuments Men, Il libro della giungla o Lo straordi… - mymovies : Stasera in Tv: i film da non perdere di Giovedì 3 Gennaio 2019 Monuments Men, Il libro della giungla o Lo straordi… - Andgasperini : RT @SoloLibri: ?? Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet: trama del film tratto dal libro di Reif Larsen: ?? ???? -

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Lodi TSè ilin tv giovedì 32019 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda,, trailer dele dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVLodi TSin tv: scheda TITOLO ORIGINALE: L’Extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S.DATA USCITA: 28 maggio 2015 GENERE: Avventura, Drammatico ANNO: 2014 REGIA: Jean-Pierre Jeunet: Kyle Catlett, Helena Bonham Carter, Callum Keith Rennie, Judy Davis, Robert Maillet DURATA: 105 Minuti Lodi TSin tv:T.S.è un bambino prodigio di 10 anni, appassionato di scienza e inventore in erba. Vive in un ranch nel Montana con la sua famiglia, composta dal padre cowboy, la madre entomologa, la sorella quattordicenne che sogna di diventare Miss ...