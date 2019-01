LG OLED 2019 | svelati i nuovi tv anche 8K e fino ad 88 pollici

Ascolti Tv mercOLEDì 2 gennaio 2019 - a RaiUno basta un Paio di Baffi per superare i 5 milioni di spettatori : Ascolti tv mercoledì 2 gennaio 2019 . basta un Paio di Baffi a RaiUno per superare i 5 milioni di spettatori e il 21,7% di share. Canale 5 si ferma invece al 9,7%, ben 12 punti sotto, con la prima tv ...

Ascolti TV | MercOLEDì 2 gennaio 2019. Bene Basta un paio di baffi (21.7%) - ancora male Canale 5 (9.7%). Chiambretti 5.2% : Basta un paio di baffi Nella serata di ieri, su Rai1 per il ciclo Purchè Finisca Bene Basta un paio di baffi ha conquistato 5.052.000 spettatori pari al 21.7% di share. Su Canale 5 il film in prima tv Collateral Beauty ha raccolto davanti al video 2.217.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Rai2 Pixels ha interessato 1.457.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia 1 Chiedimi Se Sono Felice ha intrattenuto 1.557.000 spettatori (6.7). Su ...

Estrazioni Lotto e Superenalotto di mercOLEDì 2 gennaio 2019 : tutti i numeri vincenti : In diretta su Leggo.it dalle 20 le Estrazioni del Lotto di oggi, mercoledì 2 gennaio 2019: tutti i numeri vincenti, a seguire pubblicheremo le quote. Oggi non ci sarà l'estrazione del SuperenaLotto , ...

Estrazione VinciCasa del 02-01-2019 di mercOLEDì : Estrazione VinciCasa del 02-01-2019, ecco i cinque numeri estratti nel concorso numero 2 di mercoledì. Estrazione VinciCasa del 02-01-2019 Combinazione Vincente 1 6 21 30 37 ATTENZIONE: la prossima Estrazione sarà effettuata domani alle ore 20:00 Il montepremi è di 67.360,80 euro. Di seguito le quote complete del concorso odierno. Nessuna vincita con punti cinque. Le case vinte fino ad oggi sono 86 Dopo […] L'articolo Estrazione VinciCasa ...

Estrazioni Lotto del 02-01-2019 di mercOLEDì : Estrazioni Lotto del 02-01-2019, ecco i numeri estratti nel concorso numero 1 di mercoledì e la relativa colonna dei 20 numeri del 10eLotto. Estrazioni Lotto del 02-01-2019, ecco i cinque numeri estratti per ogni singola ruota: NAZIONALE 52 36 86 29 63 BARI 48 1 56 51 64 CAGLIARI 29 8 74 81 21 FIRENZE 53 73 3 8 25 GENOVA […] L'articolo Estrazioni Lotto del 02-01-2019 di mercoledì proviene da GiGi Lotto.

STASERA IN TV - i programmi televisivi di mercOLEDì 2 gennaio 2019 : Panoramica sui programmi tv di STASERA, mercoledì 2 gennaio 2019: Su Rai 1 prende il via il ciclo di film della collana Purché finisca bene: nel primo appuntamento sarà trasmesso il film Basta un paio di baffi con Antonia Liskova, Sergio Assisi e Euridice Axen. Rai 2 propone il film Pixels (Usa, 2015) con Adam Sandler, Michelle Monaghan e Peter Dinklage. Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, andrà in onda il film La leggenda ...

Estrazione MillionDAY del 02-01-2019 di mercOLEDì : Estrazione MillionDAY del 02-01-2019, ecco i cinque numeri vincenti del concorso numero 2 di mercoledì. La prossima Estrazione domani. Estrazione MillionDAY del 02-01-2019 – Combinazione Vincente 32 33 39 43 45 – La prossima Estrazione MillionDAY sarà effettuata: TUTTI I GIORNI alle ore 19:00 Dopo l’Estrazione MillionDAY del 02-01-2019 di questa sera, ecco i numeri più ritardatari e più frequenti del […] L'articolo Estrazione ...

Stasera in TV : i Film di Oggi MercOLEDì 2 Gennaio 2019 : Film Stasera in TV: Collateral Beauty, Pixels, Self/less, Mister Chocolat, Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 1, La leggenda di un amore - Cinderella, American Ultra, Basta un paio di baffi, Prospettive di un delitto

Stasera in tv : programmi tv di mercOLEDì 2 gennaio 2019 : Non va mai in vacanza la Premier League , alle 20.45 Diretta Goal su SKY SPORT UNO, alle 21.00 la singola gara Newcastle-Manchester United su SKY SPORT FOOTBALL. Seconda serata Film . Killer Elite ...