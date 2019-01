L' Eredità | la campionessa di Flavio Insinna stroncata dalla ghigliottina | Asja | il

L'Eredità - Flavio Insinna ci ricasca : Ghigliottina facilissima e la campionessa vince con l'"aiutino". Ma... : Nuova campionessa a L'Eredità. È Sara, che alla Ghigliottina finale del quiz di Raiuno condotto da Flavio Insinna riesce anche a indovinare la parola misteriosa, per la verità piuttosto facile. Niente di paragonabile allo "scandalo di Natale" che ha portato alla rivolta dei telespettatori, ma indivi

L'Eredità - Flavio Insinna ci ricasca : Ghigliottina facilissima e la campionessa vince con l''aiutino'. Ma... : Nuova campionessa a L'Eredità . È Sara, che alla Ghigliottina finale del quiz di Raiuno condotto da Flavio Insinna riesce anche a indovinare la parola misteriosa, per la verità piuttosto facile. ...

L'Eredità - la sconfitta della campionessa Viviana e la voce inquietante : cosa è successo da Flavio Insinna? : Già, la super-campionessa Viviana Filomena ha creato non pochi problemi alla Rai e a Flavio Insinna. Siamo a L'Eredità, il quiz pre-serale di Rai 1 campione di ascolti, dove la bellissima Viviana in tre puntate ha portato a casa quasi 140mila euro. Cifre da urlo, ottenute indovinando due volte la pa

L’Eredità - le accuse a Flavio Insinna sulla campionessa : L’Eredità, ne succedono ancora delle belle. Cioè, non proprio belle, per essere precisi. Perché da quando Flavio Insinna ha preso il posto di Fabrizio Frizzi, il pubblico ha spesso avuto da ridire. Ma l’accusa che è stata mossa questa volta nei confronti del conduttore è davvero pesante. Sarà pure bravo e preparato ma Flavio Insinna è criticatissimo dal pubblico. L’ultima critica, in particolare, fa riflettere. Sono in tanti a dire che Flavio ...

L'Eredità - il tremendo coro su Flavio Insinna : il sospetto degli spettatori - "suggerisce alla campionessa" : Certo, spesso sui social si leggono fesserie. Ma colpisce non poco il vento del sospetto che aleggia tra i tanti fan delL'Eredità, la trasmissione che dopo essere rimasta orfana del grande Fabrizio Frizzi è passata nelle mani di Flavio Insinna, talentuoso ma spesso contestato. Tra i fan del gioco di

L'Eredità - il tremendo coro su Flavio Insinna : il sospetto degli spettatori - 'suggerisce alla campionessa' : Certo, spesso sui social si leggono fesserie. Ma colpisce non poco il vento del sospetto che aleggia tra i tanti fan dell' Eredità , la trasmissione che dopo essere rimasta orfana del grande Fabrizio ...

L'Eredità non convince - ancora - il pubblico : "Forse c'è un accordo con la campionessa?" : Le vacanze di Natale sono quasi arrivate alla fine ormai, ci resta soltanto il lungo ponte di Capodanno e quello dell'Epifania. Poi si torna tutti al lavoro. Ma in questo clima di feste, fra le regali ...

L'Eredità - la campionessa Viviana un problema per la Rai : colpo bosso e accuse pesantissime a Flavio Insinna : Un Natale da sogno per la bellissima Viviana, super-campionessa de L'Eredità, il quiz condotto da Flavio Insinna su Rai 1 e in onda anche il 25 dicembre. Due volte al gioco finale, due vittorie per Viviana Filomena, di Avellino. Dopo aver portato a casa oltre 47mila euro nella puntata della vigilia,

L'Eredità - la campionessa Francesca inguaia la Rai e Flavio Insinna : la coincidenza - troppo - sospetta : Ancora ombre e voci di complotti a L'Eredità di Flavio Insinna , il quiz pre-serale in onda su rai 1 dove nella puntata di sabato 22 dicembre si è imposta come nuova campionessa Francesca . L'accusa è ...

L'Eredità - la finlandese Eija strega Flavio Insinna : campionessa da urlo - non solo per il conduttore - : Fermento a L'Eredità di Flavio Insinna , il quiz pre-serale in onda ogni giorno su Rai 1 . Dopo il ko della campionessa Gabriella e il cambio al vertice del programma, una nuova sorpresa nella puntata ...

L’Eredità : la campionessa viene eliminata - il pubblico ‘perde la testa’ : Brutta sorpresa a L’Eredità. La campionessa Gabriella, che sembrava essere a dir poco imbattibile, ha perso. Nelle puntate precedenti, Gabriella, pur confermando il titolo di campionessa, non era riuscita a portarsi a casa il montepremi. Nel gioco della Ghigliottina, dove giocava per 100mila euro. Le parole-suggerimento erano: integrità, comune, venire, amicizia, fedele. La risposta – un po’ contorta – era “patti”, ma Gabriella ...

L'Eredità - la campionessa Gabriella eliminata - la sua clamorosa reazione : gesto di stizza - Insinna allibito : Clamoroso a L'Eredità : la campionessa Gabriella , anziana signora molto composta e dall'acconciatura d'altri tempi, perde al triello e se ne va a casa. Domanda fatale sulla 'bestia' della Bella e la ...

L'Eredità - l'anziana campionessa Gabriella esce al triello : lo sfregio dei telespettatori - come la umiliano : Grande sorpresa a L'Eredità : perde la campionessa Gabriella . triello fatale: l'anziana concorrente del preserale di Raiuno, in carica dallo scorso sabato, è caduta malamente sulla bestia del ...

L'Eredità - la campionessa Gabriella perde 100mila euro? Flavio Insinna reagisce così : sconcerto su Rai 1 : Niente da fare per Gabriella , la campionessa de L'Eredità , il quiz pre-serale di Rai 1 condotto da Flavio Insinna . Certo, si è confermata campionessa, ma ancora una volta non è riuscita a imporsi ...