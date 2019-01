L' Eredità | la bionda concorrente di Flavio Insinna scatena i telespettatori | Ma è

liberoquotidiano

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Chi ha visto L'lo scorso 1 gennaio non ha potuto non notare una signora, distinta ed elegante. E qualche telespettatore affezionato di, riunito come ogni sera intorno al moderno focolare di Twitter dall'hashtag #l, ha azzardato qualche paragone. Leggi anche: Il c