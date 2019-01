LEGGE DI BILANCIO 2019 ORLANDO | ´GRAVI RIPERCUSSIONI SUI COMUNI SICILIANI´

Paolo Pombeni replica al blog di Stefano Ceccanti sul ricorso Pd contro la LEGGE di Bilancio : Di seguito pubblichiamo la risposta del professore Paolo Pombeni al blog del professore Stefano Ceccanti dal titolo Cosa dice e cosa non dice il ricorso del Pd sulla Legge di Bilancio.Può un modesto studioso di storia politica entrare in dialettica con un costituzionalista di vaglia come Stefano Ceccanti? Bismarck diceva che la guerra è una cosa troppo seria per lasciarla gestire ai generali. Credo che anche il problema degli ...

LEGGE di bilancio - tutte le novità a partire dal 1° gennaio 2019 : novità anche su concerti e spettacoli Dal 1° luglio 2019, per assistere a un concerto o, più in generale, a uno spettacolo in uno spazio in grado di ospitare più di 5mila persone, saranno ...

Cosa dice e cosa non dice il ricorso del Pd sulla LEGGE di Bilancio : Non funzionano due delle principali obiezioni contro il ricorso del Pd alla Corte Costituzionale sulla Legge di Bilancio, pur presentate da autorevoli commentatori, ultimo Paolo Pombeni sul Sole 24 Ore di oggi.La prima è sulla sfiducia surrettizia al Governo. Capita frequentemente che in corso di mandato un Governo venga smentito dalla Corte sulla costituzionalità di una delle leggi qualificanti del suo programma, ma nessuno chiede ...

LEGGE di Bilancio : diritti tv - 5% degli introiti per chi fa giocare i giovani : Come cambia la ripartizione La nuova Legge di Bilancio impatterà anche sul calcio italiano. Secondo quanto riporta Calcio&Finanza, cambieranno i criteri della cosiddetta Legge Melandti, che disciplina la ripartizione dei diritti tv tra le squadre di Serie A. Si tratta di una modifica integrativa a quella già varata dal ministro dello Sport del governo uscente, Luca Lotti. Ne abbiamo parlato qui, ma questi erano i parametri distributivi: 50% ...

Manovra 2019 : flat e web tax tra le novità sulla LEGGE di Bilancio : Con la prima Manovra del governo giallo-verde, introdotta a partire dall'anno nuovo, c'è stata una notevole riduzione delle tasse per le partite Iva, ma anche la nascita di una nuova sanatoria (per le irregolarità formali nella dichiarazione dei redditi sanabili tramite il versamento di 200 euro per ogni periodo d’imposta) in arrivo. Conseguenza è l'inasprimento del prelievo su alcune categorie e l'abolizione di alcuni incentivi. Argomenti ...

LEGGE di bilancio - Sforza Fogliani : 'La proroga della maggiorazione cedolare secca è solo per un anno' : Corrado Sforza Fogliani 'Il blocco degli aumenti - spiega il presidente del Centro Studi di Confedilizia Corrado Sforza Fogliani - viene eliminato. E la maggiorazione IMU-TASI viene invece prorogata. ...

Regione Abruzzo. Approvati bilancio e LEGGE di stabilità : L'AQUILA Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il Documento di Economia e Finanza regionale 2019 2021, il Disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015 , Piano di Rientro, , la legge di stabilità regionale 2019 e il bilancio di Previsione finanziario ...

LEGGE di Bilancio 2019 discrimina idonei del Concorso Docenti 2016 : comunicato : La Legge di Bilancio 2019 contiene norme che prorogano tutte le graduatorie dei concorsi pubblici a partire dal 2010, offrendo agli idonei la possibilità di essere assunti nella Pubblica Amministrazione. Tuttavia, questa prospettiva è stata esplicitamente preclusa per gli idonei ai concorsi nella pubblica istruzione: i c.d. “idonei fantasma”, categoria creata dalle storture della “Buona Scuola”. Docenti abilitati, esperti, competenti che hanno ...

LEGGE DI BILANCIO/ La Costituzione violata e quell'ipotesi che non si può dire : Costituzione violata, come hanno gridato Pd e FI? O una grande recita a soggetto? Attenti a quello che si nasconde nell'approvazione della manovra.

[Il commento] La "lezione" di Mattarella : "Serve verifica dei contenuti della LEGGE di bilancio". Le parole chiave di un manifesto politico : Il voto per le Europee a maggio è "uno dei più grandi esercizi democratici al mondo: 400 milioni di cittadini europei al voto". Il modello è Antonio Megalizzi, il giornalista che aveva scelto di ...

La "lezione" di Mattarella di fine anno : "Serve verifica dei contenuti della LEGGE di bilancio". Le parole chiave di un manifesto politico : Ma la cronaca, anche quella politica, è stata un canovaccio impazzito, l'approvazione della legge di bilancio un giallo con continui ribaltoni, il dibattito in aula " quel poco che c'è stato " ...

Anticorruzione - tra luci e ombre. Il mio bilancio della LEGGE ‘divisa’ tra M5s e Lega : Il sedicente “governo del cambiamento” ha chiuso il 2018, anno primo dalla sua nascita, con fuochi d’artificio sul versante dell’Anticorruzione. Ma anche, come par condicio, sul fronte della corruzione. Le due anime di questo esecutivo sembrano aver trovato almeno in questo campo un armonico bilanciamento: il Movimento 5 Stelle, quello dello slogan “onestà onestà”, passa all’incasso intestandosi una legge cosiddetta “spazzacorrotti” che – ...

Scuola - la LEGGE di bilancio non migliora la precarietà del settore : La legge di bilancio è stata dunque approvata in via definitiva alla Camera dei deputati con 313 voti favorevoli, 70 contrari, e l'immediata firma del Capo dello Stato. Sono diversi i provvedimenti ...

Ok alla LEGGE di Bilancio - Gallinella : "Il nostro regalo più grande agli italiani per il nuovo anno" : ... e questo, unito al reddito di cittadinanza, permetterà ai comuni italiani di spendere in interventi sociali nuovi in un momento di forte povertà e di contrazione dell'economia. Il superamento della '...