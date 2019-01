Le notizie del giorno – Il clamoroso audio di Inter-Napoli e le ultime sulla morte di

Ultime notizie Roma del 03-01-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Leoluca Orlando torna sul decreto sicurezza e fa sapere che sulla vicenda dati in carica l’ufficio legale di adire il giudice vado dal magistrato perché non posso andare alla Corte Costituzionale occorre sollevare la questione incidentalmente in un giudizio dice che gli ricorda quando lo stesso ministro la ...

Ultime notizie Roma del 03-01-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione maltempo sulla nostra penisola in apertura in particolare il Sud e al gelo con una temperatura al di sotto dello zero presenza di ghiaccio La Basilicata questa mattina ha presentato i turisti la cartolina dei Sassi di Matera imbiancati dalla neve È caduta durante la notte tu letra delle criticità principali sono segnalate sulla statale 7 ...

Ultime notizie Roma del 03-01-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli al mio rientro a Roma istituiremo il decreto anche per quota 100 e reddito di cittadinanza Per gli italiani così il vicepremier e ministro del lavoro Luigi Di Maio ad Alleghe nell’ambito di una ricognizione sui luoghi colpiti dal maltempo ad ottobre in Veneto lo spedisco detto il ministro rispondendo a una domanda di una giornalista che gli chiedeva del ...

Ultime notizie Roma del 03-01-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Johnson gel per oltre un anno Ambasciatore nordcoreano reggente in Italia chiesto asilo con la sua famiglia inizio dicembre in un imprecisato paese occidentale lo riporta il quotidiano su coreano Giulia allibo citando fonti anonime diplomatica di Seul e in quella che sarebbe un’altra defezione di alto livello tra le fila dei funzionari di Pyongyang ...

