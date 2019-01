La televisione italiana compie 65 anni

3 gennaio 1954 - la storia di quel (finto) primo annuncio della televisione italiana : Giornata importante per la televisione italiana , che compie 65 anni. Il 3 gennaio 1954 la Rai diede ufficialmente inizio alle trasmissioni, che partirono alle 11.30 con lo storico annuncio di Fulvia Colombo.Di quel momento non esistono reperti originali. Le immagini disponibili negli archivi della tv di Stato non sono altro che il frutto di un fedele remake recitato dalla stessa Colombo nel 1964, in occasione delle celebrazioni del ...

Netflix ha sconvolto la televisione italiana. E non ha ancora finito di farlo : di Augusto Preta Nel 2020, la broadband tv sarà la modalità primaria di accesso ai contenuti televisivi per 8,5 milioni di abitazioni italiane. Perché sfrutta meglio le opportunità offerte dall’evoluzione tecnologica per rispondere alle mutate richieste dei consumatori. Il mercato tv in Italia Il 23 ottobre 2015, il giorno successivo al lancio di Netflix in Italia, lavoce.info intitolava: Arriva Netflix e cambia la tv. Sono passati tre anni e ...