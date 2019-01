La mostra Michael 50 | la Ferrari omaggia Schumi per il compleanno

‘Michael 50’ : dal 3 gennaio una mostra al Museo Ferrari : Il Museo Ferrari dedica una mostra speciale a Michael Schumacher che aprirà in occasione del suo 50° compleanno, il 3 gennaio 2019. Una celebrazione e un segno di gratitudine per il pilota del Cavallino Rampante più vincente di sempre. Schumacher ha un posto speciale nella storia della Ferrari , che è stata segnata dai suoi tanti […] L'articolo ‘Michael 50’: dal 3 gennaio una mostra al Museo Ferrari sembra essere il primo su MotoriNoLimits ...

Michael 50 - Al Museo Ferrari una mostra dedicata a Schumacher : Il 3 gennaio 2019 all'interno del Museo Ferrari di Maranello sarà inaugurata la mostra Michael 50 dedicata al sette volte campione del mondo di Formula 1 Michael Schumacher. La data scelta per l'apertura dell'esposizione temporanea non è affatto casuale: coinciderà infatti con il cinquantesimo compleanno del pilota tedesco.Il Ferrarista più vincente di sempre. In undici stagioni, dal 1996 al 2006, Schumacher ha conquistato ben cinque titoli ...