La guerra del ticket «Troppi canturini non pagano la sosta»

WhatsApp - con il 2019 arriva la pubblicità/ Utenti dell'app messaggistica già sul piede di guerra : WhatsApp, con il 2019 arriva la pubblicità. Utenti dell'app messaggistica già sul piede di guerra: ne beneficerà Telegram?

Siria, i profughi nel fango di Idlib e i bambini vittime della guerra : Siria, i profughi nel fango di IdlibIl presidente ...

L'inchiesta del New York Times sull'infermiera palestinese uccisa dagli israeliani durante gli scontri a Gaza. Un crimine di guerra? : ... se il gran numero di uccisioni accidentali e l'incapacità di Israele di adeguare le regole di ingaggio in risposta sia una falla nella sua organizzazione o risponda a una volontà politica. ...

Mattarella - il 2018 “punk” del presidente : dalla guerra tra poteri su Savona alla “contronarrazione” contro il razzismo : Un Paese senza governo per tre mesi. La scommessa di trovare una maggioranza in un sistema politico disintegrato. L’opposizione a nuove elezioni dopo soli sei mesi. Il rifiuto di firmare la nomina di un ministro scartando l’ultima opportunità dell’unico governo possibile. Una battaglia istituzionale senza precedenti di cui è stato, senza pentimento, uno dei protagonisti. Anche per il presidente della Repubblica Sergio ...

La battaglia della Federico II - nuove armi per la guerra ai tumori : Dal cancro si può guarire? A porsi l'interrogativo è la gente comune, non solo chi soffre di quello che viene considerato il male del secolo. Ma anche chi vive a stretto contatto con una malattia che, ...

MANOVRA - OK DELLA COMMISSIONE CAMERA/ Ultime notizie - opposizione sul piede di guerra : ricorso alla consulta : MANOVRA alla CAMERA: rush finale. Ultime notizie, approvazione entro il 29 dicembre. Conte: "A giorni decreto per quota 100 e reddito di cittadinanza"

Romania al timone dell'Ue con guerra tra 'presidenti' : Iohannis e Dragnea : E si scontrano da due anni su quasi tutti i temi di politica interna ed estera. Una contrapposizione …

SCENARIO/ Dal Pd alla Lega : la guerra del consenso porta l'Italia al voto : Non solo il periodo 2011-2016, ma anche i 25 anni che arrivano da Tangentopoli. Il 2018 è lo spartiacque e chiude entrambi.

La guerra incivile della Brexit non finirà - e al posto delle feste ci sarà il broncio : Il 7 gennaio andrà in onda su Channel 4, nel Regno Unito, “Brexit: the Uncivil War”, un film su come è stato vinto il referendum del 2016 che ha un titolo perfetto – una guerra incivile – e una storia perfetta: c’è soltanto il trailer (quello di Hbo, che lo trasmetterà negli Stati Uniti il 19 gennai

Lavazza si rafforza negli States La guerra del caffè con le Big Corp : Il caffè piace sempre di più: se gli esperti di Schroder parlano di una possibile ripresa delle quotazioni della materia prima dopo anni di prezzi in calo, i grandi gruppi mondiali del settore delle bevande come Coca-Cola e Nestle continuano a fare shopping. Anche gli italiani non stanno con le mani in mano: Lavazza consolida il suo primato portando a termine l'acquisizione del business caffè di Mars, Segafredo continua ...

Cold War - l’amour fou ai tempi della guerra fredda (recensione) : Cold War di Pawel Pawlikowski ha vinto tutti i premi maggiori agli Efa, gli Oscar europei, ed è tra i favoriti come miglior film straniero dell’Academy, riconoscimento da lui già vinto con Ida. È incredibile la quantità di spunti che il regista polacco ha compresso in soli 89 minuti. La storia s’ispira lontanamente ai genitori del regista, che compone una vicenda d’amour fou su una coppia d’artisti, che s’inseguono al ritmo della loro passione ...

guerra tariffe Cina-Usa - a primi gennaio delegazione Usa a Pechino : Roma, 27 dic., askanews, - Una delegazione del governo Usa andrà a Pechino a inizio gennaio per i primi colloqui faccia-a-faccia da quando il presidente Usa Donald Trump e quello cinese Xi Jinping ...

guerra degli sconti - chi paga? Ai supermercati il guadagno più alto della filiera. Costi e rischi scaricati sui piccoli produttori : Disegnare la filiera agroalimentare in modo che i diritti umani siano tutelati e che il consumatore sappia per cosa paga e chi guadagna dai suoi acquisti. Sembra un obiettivo così lontano in un mondo dove, paradossalmente, chi produce il cibo che arriva sulle nostre tavole, non ne ha per sé. Colpa di un sistema alimentare caratterizzato in alcuni Paesi (come l’Italia) da filiere troppo lunghe e complesse e dalla concentrazione del potere di ...

