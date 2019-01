La gaffe in diretta di Caterina Balivo | augura buon anno a Fabrizio Frizzi

Vita in diretta - Tiberio Timperi e la tragica gaffe su Amadeus : 'Lo metto in sottofondo e...'. Terremoto Rai : Disastrosa gaffe per Tiberio Timperi su Amadeus a La Vita in diretta . Il conduttore ha salutato il pubblico nell'ultima puntata del 2018 annunciando lo spettacolo di Raiuno per San Silvestro, L'anno ...

La Vita in diretta - ultima puntata con gaffe di Tiberio Timperi su Amadeus. Studio gelato : Una figuraccia dietro l’altra: Tiberio Timperi, l’ultima puntata del 2018 de ‘La Vita in diretta’ è un vero disastro. Deve essere arrivato piuttosto stanco alla fine dell’anno il conduttore che nell’ultimo appuntamento del programma che presenta insieme a Francesca Fialdini si è reso protagonista di una lunga serie di gaffe, compresa una sul collega Amadeus. Un’uscita davvero infelice che ha gelato tutto lo Studio, ma partiamo dall’inizio. ...

Domenica In - la gaffe sessuale di Mara Venier con l'astrologo : come l'ha chiamato in diretta : Mara Venier a Domenica In si conferma la regina dei doppi sensi della televisione italiana. Con il Capodanno ormai imminente, anche il programma di Raiuno ha convocato un astrologo per tracciare le ...

Amici - la mostruosa gaffe della regia : cos'è sfuggito in diretta - il 'dettaglio' fa impazzire i telespettatori : Errare umano e da ciò non ne sono esenti nemmeno i produttori di Maria De Filippi . Il pomeridiano di oggi, martedì 18 dicembre, di Amici è stato caratterizzato dalle assegnazioni delle esibizioni che ...

Mara Venier - gaffe su Sanremo. Pippo Baudo la bacchetta in diretta : «Ti hanno comunicato male» : Insieme sono 'inquietanti'. Parola di Mara Venier. La conduttrice di Domenica In ha definito così simpaticamente Pippo Baudo e Fabio Rovazzi, l'inconsueta coppia di conduttori di Sanremo Giovani in ...

Domenica In - devastante gaffe in diretta con Bruno Vespa : cosa va in onda - Venier imbarazzata : Bruno Vespa oggi 16 dicembre era ospite di Domenica In da Mara Venier . Ma durante la sua partecipazione, la regia ha fatto una clamorosa gaffe. Mara Venier avrebbe voluto omaggiare il suo ospite ...

Barbara d’Urso fa una gaffe bollente in diretta! “Il cazz…” (VIDEO) : Domenica Live: Barbara d’Urso commette una gaffe in diretta La puntata di oggi di Domenica Live è iniziata con il consueto talk sulle famiglie distrutte. Ospiti di Barbara d’Urso sono stati Paola Caruso, al settimo mese di gravidanza, Mila Suarez, arrabbiatissima con il suo ex Alex Belli, Ivana Icardi, la sorella del campione e cognata di Wanda Nara, e anche Antonella, l’ex moglie di Den Harrow, accusata dal cantante di ...

Tottenham-Inter - le precisazioni di Di Gennaro dopo la clamorosa gaffe in diretta : La partita di ieri tra Tottenham e Inter è andata in onda in chiaro su Rai 1 con il commento di Marco Lollobrigida e Antonio Di Gennaro. Nell’intervallo, non rendendosi conto di essere in onda, l’ex calciatore del Verona si è lasciato andare ad un’esclamazione (“Che squadraccia“) che ha scatenato una serie di polemiche da parte dei sostenitori nerazzurri. In pochissimo tempo le immagini dell’episodio ...

