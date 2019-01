Blastingnews

- infoitinterno : Bimba morta sugli sci, la disperazione del papà: 'Colpa del frangivento' - Noemithestar : La disperazione del papà di Camilla, bimba morta sulla neve: senza barriere sarebbe viva -

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Non si dà pace Francesco Compagnucci, ildi, ladi 9 anni deceduta ieri, mercoledì 2 gennaio,pista del Sestriere dopo un grave incidente sugli sci. L'uomo, distrutto dal dolore, ha puntato il dito contro la barriera frangivento. Un anno fa, nello stesso punto, era morto un ragazzo di 31 anni, Giovanni Bonaventura.Il tragico incidente, originaria di Roma, amava lae adorava sciare. Con il padre era arrivata in Piemonte, al Sestriere, il 27 dicembre per una "settimana bianca" organizzata dalla sua classe, la IV D della scuola elementare Crispi di Monteverde.Ieri, dopo pranzo, insieme aFrancescoha affrontato la pista "Imbuto" del comprensorio sciistico Sauze d'Oulx, in alta Val di Susa. Una pista rossa, di media difficoltà, ma piuttosto impegnativa in quanto caratterizzata da un restringimento che precede un incanalamento con un ...