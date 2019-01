La diretta Facebook di Luigi Di Maio in sella a una motoslitta in Veneto

Beppe Grillo - contro-discorso di fine anno/ Video diretta Facebook : volto nel tablet e corpo da culturista : Controdiscorso Beppe Grillo, messaggio fine anno M5s: diretta-Video Facebook durante le parole di Mattarella. Scalzati Di Maio e Di Battista

Salvini - discorso di fine anno in diretta Facebook/ Video messaggio Capodanno : 'Italia ritrova dignità' : Matteo Salvini, discorso di fine anno in diretta in Video Facebook: vicepremier in onda dopo il messaggio del Colle per il Capodanno 2019. I temi

Orrore in diretta Facebook : mangiano una scimmia in via d’estinzione - arrestati sei uomini : In Vietnam sei uomini sono finiti in manette per aver ucciso e mangiato una scimmia di una specie in via di estinzione. Il gruppetto ha pensato bene di trasmettere il macabro banchetto in diretta Facebook. La tratta e il consumo di specie rare e in via di estinzione sono molto diffuse in Vietnam, anche perché ancora molte persone sono convinte che alcune parti del corpo degli animali abbiano qualità curative e medicinali. La vendita degli ...

Mangiano una scimmia rara in diretta Facebook. Sei persone arrestate in Vietnam. : I languri mangiatori di foglie sono tra le specie di primati più minacciate al mondo e si trovano solo nella parte settentrionale del Vietnam. La tratta e il consumo di specie rare e in via di ...

Golden Boy : la cerimonia in diretta Facebook su Tuttosport : ... in occasione della vittoria di Paul Pogba, e a Montecarlo nelle ultime due edizioni vinte da Renato Sanches e Mbappé, trionfatore nel 2017 e poi campione del mondo con la Francia in Russia. ...

Facebook ora punta sulle televendite/ Pagamenti via Messenger e merce venduta in diretta video : Arriva una grande rivoluzione su Facebook che ha deciso di puntare sulle televendite. Il social sta testando una nuova funzione

Jovanotti in diretta Facebook per raccontare una 'cosa pazzesca' - l'appuntamento il 6 dicembre : Non un semplice live di presentazione del disco ma una vera e propria esperienza immersiva e totale, inedita, che potrebbe il mondo dell'artista a stretto contatto con i suoi sostenitori, questa ...

Jovanotti in diretta Facebook per raccontare una “cosa pazzesca” - l’appuntamento il 6 dicembre : Jovanotti in diretta Facebook per un annuncio importante. L'appuntamento è per domani mattina, giovedì 6 dicembre, alle ore 12.00. La diretta sarà disponibile sulla pagina Facebook ufficiale di Jovanotti e su quella di OM - OptiMagazine. Da qualche giorno ormai, sugli spazi ufficiali di Jovanotti si trova il conto alla rovescia verso questo grande annuncio di domani alle ore 12.00. Ormai mancano solo poche ore e le prime indiscrezioni sono a ...

Salvini in diretta Facebook : «Basta insulti e minacce» Live : «Basta insulti e minacce». Sfogo del ministro dell'Interno Matteo Salvini in diretta Fb dopo lo scontro con il procuratore di Torino Armando Spataro.

Filma in diretta Facebook l’agonia del 24enne morto in incidente : condannato ai lavori sociali : Il 29enne aveva continuato a Filmare la morte del 24enne nonostante fosse stato richiamato più volte dagli agenti della polizia stradale. Identificato e denunciato per pubblicazione di immagini raccapriccianti, è stato condannato dal Giudice per le udienze preliminari ai lavori socialmente utili.Continua a leggere