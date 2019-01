La decrescita infelice delle istituzioni

La cura sbagliata/ La decrescita infelice pagata dai più giovani : Limitare lo scopo della politica a un ragionamento su come suddividere le , sempre più, scarse risorse a disposizione ha due conseguenze certe: la prima è che a un certo punto la torta sarà così ...

Cinque mesi di decrescita infelice : Dal primo giugno, giorno dell'insediamento del governo gialloverde, le cose per l'Italia non sono andate proprio benissimo. L'orizzonte luminoso tante volte annunciato sembra essere sempre più lontano. E sono diversi i dati che mostrano un arretramento dell'economia italiana e fanno presagire un peg

Dopo la Tav si blocca anche il pil. Arriva la decrescita infelice : La crescita zero del pil italiano nel terzo trimestre ha sorpreso anche gli analisti più pessimisti, che si aspettavano una flessione intorno a un più 0,1 per cento ma non certo uno stop così secco. Invece l’economia si è fermata bruscamente, frenata soprattutto dall’industria che sino a questo mome