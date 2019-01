La Cina ce l' ha fatta | atterraggio di successo su lato oscuro della Luna

ilgiornale

: La Cina ce l'ha fatta: Chang'e-4 è atterrata sul lato più lontano della Luna - Everyeye : La Cina ce l'ha fatta: Chang'e-4 è atterrata sul lato più lontano della Luna

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Lace l'ha, è arrivata suloscro, prima di tutti. Il programma spaziale del gigante austriaco è riuscito a far atterrare la sonda Chang'e-4 sulla parte più lontana del nostro satellite, che non è mai visibile dalla Terra, senza danni. È la prima volta che avviene undi, senza che il velivolo si distrugga.La sonda è atterrata alle 10:26 ora di Pechino, quando in Italia erano le 03:26, del 3 gennaio 2019, a 50 anni esatti dallo sbarco americano sulla. Il 12 dicembre la Chang'e-4, che porta il nomedivinitàremitologia cinese, era stata lanciata dalla base di Xichang e quattro giorni dopo era entrata nell'orbitare. La sonda effettuerà 6 esperimenti, tramite l'analisi del terreno ecompostizione, l'analisistrutturasuperficie e le misurazioni delle radiazioni degli atomi: in questo modo, la...