La caduta degli angeli

Mondiale League of Legends - la caduta degli eroi? Corea fuori dai giochi per il titolo : Chrissy Costanza, bravissima voce degli Against The Current, cantava Legends Never Die, inno dell'edizione 2017 dei Mondiali di League of Legends, poco prima della finale dello scorso anno nel famoso stadio Nido d'Uccello di Pechino; lo scontro era tra due vere e proprie corazzate della scena competitiva, che si erano peraltro affrontate nella precedente edizione. Nelle fila degli SKT era presente Faker, L'immortale re dei demoni, come ESPN lo ...