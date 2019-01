La bimba piange prima del decollo | ecco cosa si inventa questo assistente per calmarla E

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Ha fatto il giro del mondo il video girato da una passeggera del volo Toronto-Philadelphia nei giorni di Natale e poi postato sul Facebook. Nel breve filmato si vede un agente di rampa dell’American Airlines cimentarsi in un divertente balletto in pista. Il protagonista ha 28 anni, si chiama Jahmaul Allen e dopo la diffusione del video è stato intervistato da diverse testate. Ha raccontato di aver visto una bambinare sull’areo. “E così ho pensato di fare qualper rallegrarla”. L’uomo, che non è nuovo a questi piccoli show, ha comunque specificato di aver fatto il balletto quando ormai il percorso era già tracciato e quindi senza alcun rischio per la sicurezza: “La mia danza la vedevano solo i passeggeri”il video è di Ekaterina IrkoL'articolo Ladelsiper. ...