La Befana della Biodiversità | l’Arma verde in corsia negli ospedali di Avezzano | L’Aquila

Dall’Epifania alla Befana - le origini della leggenda : tra religione e tradizione popolare : Il 6 gennaio è conosciuto come il giorno dell’Epifania, quello che “tutte le feste porta via”, giacché chiude il “periodo natalizio”. Il termine deriva dal greco e significa “manifestazione, apparizione”, per la tradizione religiosa cristiana riguarda la manifestazione di Gesù ai Re Magi, che arrivano portando i loro doni. Nella tradizione folkloristica troviamo, invece, un altro personaggio a portare doni, a tutti i bambini, nella notte tra il ...

Idee per riempire la calza della Befana : La calza della Befana è una tradizione che ci riporta ai tempi dell’infanzia, quando si appendeva il calzino e la mattina dopo lo si trovava pieno di caramelle e dolcetti. Quelle preconfezionate sono in vendita al supermercato, ma molto spesso sono troppo care rispetto al loro contenuto. Oggi, quindi, vorrei darti qualche idea per riempire la calza della Befana senza spendere troppo! riempire la calza della Befana: ecco qualche idea Una ...