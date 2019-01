L euro isola dei Famosi | ecco i primi nomi confermati per il reality di Canale 5

L'isola di Corfù riconosciuta come miglior set cinematografico europeo 2018 - : "Ricevere questo premio riferisce al mondo quanto sia unica la Grecia, che ha ispirato scrittori, registi e produttori nel corso degli anni" ha detto il direttore della commissione Venia Verg. Dopo l'...

Manovra - Berlusconi si mobilita : "Coi gialloverdi isolati in europa" : Roma - "Non è questione di cene e cenette, ma di sostanza. Bene che si abbassino i toni, ma importano i contenuti". Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, commenta con ironia l'incontro Conte-Juncker a Bruxelles. "Formalmente strette di mano e sorrisi, vedremo se l'Italia cambierà la Manovra, perché è l'unica possibilità per dare una risposta positiva agli italiani".Mentre il vicepremier alleato Matteo Salvini invita l'Ue a fare ...

euroisolati : l'Italia è come un virus contagioso : I liberali olandesi dell'Alde, alleati con Macron alle prossime europee, chiedono un dibattito in aula sul caso italiano: 'I partiti populisti che compongono il governo stanno mettendo la politica ...

Ignazio Moser a "Rivelo" : euro Io come concorrente dell euro isola dei Famosi euro : Nella trasmissione "Rivelo" in onda su Real Time, Ignazio Moser si è lanciato in alcune dichiarazioni che hanno lasciato il segno. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez, ex gieffino e modello di molti ...

Tajani : 'In europa l'Italia è isolata - hanno pessima idea di noi' : Secondo il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, in Europa nei confronti del governo giallo-verde "c'è un'idea pessima da parte di tutti, l'Italia è politicamente isolata". Intervistato da ...

Fabrizio Corona e Asia Argento - dietro l'amore un contratto da 100mila euro e l'approdo all'Isola dei Famosi : Il travolgente amore con fidanzamento e presentazione del figlio fra Asia Argento e Fabrizio Corona ha lasciato un po? tutti sorpresi. Dopo la pubblicazione del primo bacio Leggo.it ha...

L'appello dei circoli Pd d'europa : "Con questo governo il Paese è isolato. Da italiani all'estero diciamo 'Prima l'Italia!" : L'Italia sta perdendo inesorabilmente credibilità in Europa. È questa la sensazione degli italiani iscritti al Partito democratico che vivono all'estero e che, da lontano, guardano con sconforto le vicende del Paese. Allo slogan, ripetuto infinite volte da Matteo Salvini, "prima gli italiani" oppongono un'altra frase "Prima l'Italia". Perché, a loro parere, le priorità per il Paese non sono quelle delineate dal ...

Asinara isola d’europa : concluso il convegno sulle celebrazioni del centenario della I Guerra Mondiale : Identità, nazioni e minoranze nell’Europa di ieri e di oggi, per capire come sono nate alcune situazioni di crisi che ancora agitano il vecchio continente. Si tratta di eredità del crollo degli Imperi centrali, usciti sconfitti dalla Prima Guerra Mondiale. L’Europa dopo un secolo rimane un sogno? È stato questo il tema della seconda giornata del convegno “L’Asinara isola d’Europa”, organizzato dal Comune di Stintino al Museo della ...

Lecco : AAA Isola Viscontea vendesi a 1 milione e 700mila euro : L'annuncio su un sito di compravendite immobiliari di lusso: un "gioiello storico" sull'Adda, abbandonato negli anni '50

La politica della sedia vuota rischia di Isolare l'Italia in europa : ... hanno chiesto una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia già il 14 novembre, ossia poche ore dopo l'arrivo a Bruxelles dell'arrivo della risposta del ministro dell'Economia e delle Finanze ...

Salvini ora teme l’isolamento dell’Italia in europa. E si affida al «piano dei piccoli passi» : I progetti per evitare lo scontro con l’Ue. Sul ritorno al voto dopo le europee le due incognite: Berlusconi e 5 Stelle con Di Battista in campo

Conferenza sulla Libia senza leader europei - pesa l'isolamento dell'Italia per la manovra di bilancio : ROMA Una sfilza di viceministri e sottosegretari. La Conferenza sulla Libia di lunedì e martedì prossimo è a rischio fallimento. Nessuno dei leader europei sarà infatti presente e Palermo. Tutti, dal ...

Crescita - interessi - deficit : i numeri che isolano l’Italia in europa : La manovra italiana va in controtendenza rispetto ai programmi di bilancio degli altri 18 Paesi dell’Eurozona. E i numeri aiutano a spiegare l’isolamento che il ministro dell’Economia Tria si trova ad affrontare. Ora il titolare dei conti italiani lavora alla risposta da mandare alla Commissione entro il 13 novembre. Ma è il confronto con i piani dei conti di tutti gli altri Paesi dell’area euro a misurare la ...