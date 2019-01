L euro appello di Beyonce e Jay-Z ai fan | euro Diventiamo vegani insieme euro

Manovra - l’appello dei giovani militanti di +europa al Pd : “Svegliatevi - serve più coraggio” : C’erano anche alcuni giovani militanti di +Europa davanti a Montecitorio, per manifestare contro la Manovra e le procedure adottate dal Governo per l’approvazione. “Pd? Ha delle potenzialità straordinarie ma dopo sconfitta del referendum non hanno saputo reinventarsi e rispondere ai problemi del nostro tempo. Devono avere più coraggio, devono svegliarsi” L'articolo Manovra, l’appello dei giovani militanti di +Europa ...

Appello alle coscienze dalle ong bloccate in mare : "Agisca l'europa dei valori cristiani" : Non ci sono alberi né regali a bordo della Sea-Watch 3, la nave della ong tedesca battente bandiera olandese che la mattina del 22 dicembre scorso ha soccorso 33 persone nel Mediterraneo Centrale, tra ...

Ventenne disabile - cerca amici Appello sui social : 'Sono disposto a pagarli fino a 7 euro l'ora' : 'Cerco ragazzi della mia età che mi facciano compagnia. Sono disposto a pagare 7 euro all'ora' : questo l'annuncio pubblicato su Facebook da Cristian Viscione , un ragazzo di 20 anni di Reggio Emilia ...

L'appello dell'armata buonista : "Cosa vogliamo dalle europee" : Vista la profonda crisi e le contraddizioni evidenti in cui si sta venendo a trovare, l"Europa corre ai ripari promuovendo una manifestazione, promossa dal quotidiano francese "Liberation", in cui chiama all"adunata i suoi sostenitori.Le elezioni europee, dopotutto, sono in vista. Pertanto l"occasione è più che propizia per mettere in mostra qualche volto noto che aderirà al progetto in questione, "#WeEuropeans"."Mentre si sta concludendo l"anno ...

"We europeans" - l'appello anti-nazionalismi. "Anche Saviano - Cacciari e Wenders tra i firmatari : Leader politici, ex capi di stato, intellettuali, artisti, sindacalisti: europei di orizzonti politici diversi lanciano oggi dalle colonne del quotidiano francese Liberation l'appello #WeEuropeans: "perché - spiegano - di fronte ai nazionalismi, le elezioni europee del maggio 2019 costringono a un'ammissione di verità e a un sussulto democratico senza precedenti".Movimenti come 'Civico Europa" e personalità di estrazioni ...

Webtax - l'appello dei socialisti e democratici europei : "I ministri delle finanze Ue la adottino subito" : L'incontro tra i ministri delle finanze europee è previsto per oggi, 4 dicembre, a Bruxelles. E tra i vari argomenti sul tavolo, i socialisti europei vorrebbero anche la famigerata Webtax, la tassa sui servizi digitali. O almeno è questo il messaggio contenuto in un appello lanciato da Udo Bullmann, Paul Tang, Mercedes Bresso, Roberto Gualtieri, dell'Alleanza progressista di socialisti e democratici al Parlamento Europeo, che ...

L'appello di Adonis al 'Reghium Julii' : l'europa ritrovi la sua anima : ... il poeta siriano libanese Adonis ,, pseudonimo di Ali Ahmad Said Isbir ,, esule a Parigi e pi volte candidato al Premio Nobel per la letteratura, una delle voci pi autorevoli del mondo arabo, ...

Fondi Lega - Corte d'Appello conferma la confisca dei 49 milioni di euro : La Corte d'Appello di Genova ha condannato a un anno e 10 mesi Umberto Boss i e a 3 anni e nove mesi Francesco Belsito nel processo sulla maxi truffa ai danni dello Stato. confermata la confisca dei ...

