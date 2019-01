Kingdom Hearts 3 non avrà altri mondi Disney oltre quelli annunciati

gamerbrain

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Brutte notizie sul fronte3, Square Enix in data odierna ha annunciato che isvelati fino ad ora sono gli unici presenti nel titolo, non sono previsti ulteriori3: Tutti isono stati svelati Nel corso del tempo abbiamo assistito a vari annunci, Gameplay Trailer e dettagli su3, nei quali Square Enix ha svelato tutti ipresenti nel titolo, per tanto non c’è da aspettarsi qualche sorpresa o cammeo, ad eccezione di alcune novità per il gameplay che non sono state rivelate.Il Co-Direttore del gioco “Tai Yasue” ha dichiarato:Abbiamo la possibilità di inserire ulteriori IP firmatein3, per attirare un pubblico più vasto ma non abbiamo intenzione di farlo. Abbiamo inseritocome Rapunzel o Frozen, per via delle ...