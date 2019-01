Katy Perry manda in tilt i fan mostrando il lato B

Katy Perry e Orlando Bloom più innamorati che mai al concerto di Lady Gaga : <3 The post Katy Perry e Orlando Bloom più innamorati che mai al concerto di Lady Gaga appeared first on News Mtv Italia.

Katy Perry è una hater di 'Elf on the Shelf' : Protagonista di una tradizione piuttosto recente, ma dilagata a macchia d'olio in tutto il mondo, l'aiutante un po' maldestro di Babbo Natale ci saluterà definitivamente il prossimo 25 dicembre con ...

Katy Perry e Orlando Bloom hanno condiviso un raro selfie di coppia

Final Fantasy - Katy Perry diventa un personaggio del videogame - Sky TG24 - : Dopo Ariana Grande, anche la cantante di "Witness" ha deciso di prestare il proprio volto al mondo virtuale dei videogames. Per l'occasione ha anche scritto una nuova canzone

Con Immortal Flame Katy Perry diventa un personaggio di Final Fantasy Brave Exvius : Dopo Ariana Grande, Katy Perry diventa un personaggio di Final Fantasy Brave Exvius, il videogame per smartphone di casa Square Enix. La novità sarà disponibile dal 12 dicembre, e per l'occasione la cantante ha pubblicato il trailer della canzone Immortal Flame nel quale si trasforma, appunto, in un personaggio da videogioco. Tuttavia Katy Perry non è nuova al mondo del gaming: già nel 2012 era stata inserita in un expansion pack di The Sims ...

Katy Perry ha "comprato all'asta" il fidanzato Orlando Bloom per 50mila dollari : Katy Perry, oltre che essere una star del pop, si è rivelata anche una fidanzata molto gelosa. La cantante, legata al bell'attore Orlando Bloom, ha deciso di "comprare" il suo compagno all'asta. Sì, avete letto bene: in occasione dell'evento di beneficienza One love Malibù Benefit Show - dove si è svolta un'asta a favore delle persone colpite dagli incendi in California - era stato messo in vendita un appuntamento e ...

Lady Gaga e Katy Perry nemiche-amiche? Rivelazioni e smentite dopo il caso Kesha vs Dr. Luke : Lady Gaga e Katy Perry hanno vissuto un lungo periodo di rivalità a causa della contemporanea ascesa nella scena musicale pop americana. Che fosse pompata dai media o autentica, la contrapposizione tra le due c'è stata innegabilmente, ma negli ultimi anni è stata molto mitigata da dichiarazioni di stima e affetto reciproche. La questione è però tornata d'attualità venerdì 30 novembre, quando è trapelato in rete un estratto da una vecchia ...

Mel B vorrebbe Taylor Swift - Katy Perry o Adele come ospiti del tour reunion delle Spice Girls : Le star sono state avvisate!

Katy Perry ha battuto Taylor Swift : è lei la cantante donna che ha guadagnato di più nel 2018 : Ecco la classifica di Forbes

Katy Perry è diventata la cantante donna più vista su YouTube : Un numero di view da capogiro