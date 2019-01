Juventus | Rugani verso la permanenza in bianconero | l’agente chiude all’addio

Calciomercato Juventus - l'agente di Rugani : 'Resta a gennaio? Non c'è dubbio' : A confermarlo è stato l'agente del giocatore, Davide Torchia , intervistato da 'RMC Sport'. Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND "...

Juventus - l’agente di Rugani : “Daniele resta a Torino a gennaio” : Intervistato sulle frequenze di RMC Sport nel corso della trasmissione Live Show, Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha parlato del futuro del difensore della Juventus: “Rugani è un calciatore d’altri tempi, votato alla professione e a volersi migliorare piuttosto che a tutto ciò che c’è intorno ai giocatori. Rugani è un giocatore affidabile, uno […] L'articolo Juventus, l’agente di Rugani: “Daniele ...

Juventus - Emre Can si rilassa al sole - Rugani e Cristiano Ronaldo in palestra : Per i giocatori della Juve è tempo di vacanze. I bianconeri fino all'8 gennaio potranno godersi un periodo di relax in attesa di tornare alla Continassa. La Juventus alla ripresa dei lavori inizierà a mettere nel mirino le sfide contro Bologna e Milan. Per questo motivo i giocatori juventini non perdono il ritmo e anche in vacanza molti di loro sono già all'opera. Fra questi ci sono Cristiano Ronaldo e Daniele Rugani. CR7 già il 30 dicembre, ...

Juventus - dopo Rugani ecco un altro scontento : scatta la richiesta di cessione? : Qualche settimana fa, nello spogliatoio della Juventus è scoppiato il caso Rugani con il post del padre che denotava un certo malessere del ragazzo e la possibilità di lasciare Torino nell’imminente futuro. Poi, al rientro della sosta per gli impegni delle Nazionali, il difensore centrale ha giocato da titolare contro la Spal e le acque sembrano essersi acquietate, almeno per il momento. Ma adesso a manifestare il suo malcontento è ...

Juventus - Mandzukic : 'Che onore la fascia'. Rugani spazza via le polemiche : TORINO - ' Un onore vestire la fascia da capitano e festeggiare un'altra importante vittoria' . Mario Mandzukic non dimenticherà il 2-0 sulla Spal di ieri per quella fascia, onorata con il gol del ...

Juventus - la mossa psicologica di Allegri : Rugani titolare contro la SPAL : Daniele Rugani accostato a diversi club in queste ore, la Juventus non gli ha dato molto spazio in queste prime gare stagionali, oggi invece sarà titolare Si è tanto parlato di Daniele Rugani durante questa settimana. Addio vicino, scarso utilizzo e dunque Massimiliano Allegri ha deciso di cogliere tutti in contropiede schierandolo dal 1′ minuto contro la SPAL nella gara odierna della Juventus. Rugani avrà dunque la possibilità di ...

Juventus - Rugani o Benatia : chi sarà sacrificato? Cifre e dettagli… : Juventus Rugani Benatia- Un mercato di gennaio pronto ad entrare nel vivo e che potrebbe regalare qualche colpo di scena in casa bianconera. Paratici sarebbe pronto ad intervenire sul reparto centrocampo, ma potrebbe aprire ad una clamorosa cessione difensiva. Il recente sfogo del papà di Rugani ( “Tutto questo prima o poi finirà”), avrebbe aperto […] L'articolo Juventus, Rugani o Benatia: chi sarà sacrificato? Cifre e ...

Calciomercato Juventus - caso Rugani : ecco le varie opzioni : Daniele Rugani è considerato uno dei prospetti più importanti del calcio italiano, nonché uno dei difensori più forti e futuribili dell’intero panorama mondiale. A non pensarla allo stesso modo, analizzando i fatti, è Massimiliano Allegri, allenatore che alla Juventus lo sta utilizzando pochissimo. Soprattutto quest’anno, con il centrale fermo a quota tre presenze totali quando siamo già a un terzo di stagione. Ieri il post ...

Rugani-Roma? Contatti con Monchi/ Ultime notizie calciomercato - esperienza alla Juventus al capolinea - IlSussidiario.net : Rugani-Roma? Contatti con Monchi. Il padre del difensore della Juventus sbotta "Questa storia finirà presto'. Possibile sbarco a gennaio

Juventus - il padre di Rugani sbotta : “ci riprenderemo tutto con gli interessi” : Daniele Rugani non sta vivendo un grande momento con la Juventus ed il padre Ubaldo ha tuonato sui social Il padre di Daniele Rugani ha affidato ai social il proprio pensiero sul figlio. Il signor Ubaldo, attraverso il proprio account Facebook ha parlato del momento di Daniele. Non certo un periodo fortunato, con panchine a ripetizione sia con la Juventus che con la Nazionale del nuovo corso targato Mancini: “Non c’è bisogno di dire ...

Juventus-Rugani - il padre attacca : “E’ il miglior difensore italiano” : Juventus-Rugani, IL padre POLEMIZZA- Quanti di noi, giocando da piccoli a pallone, avranno sentito i propri genitori contestare l’allenatore per lo scarso impiego in campo. Ci siamo passati un po’ tutti, da protagonisti o da spettatori, con il padre o la madre di turno che non erano d’accordo con l’utilizzo del figlio all’interno della squadra. […] L'articolo Juventus-Rugani, il padre attacca: “E’ ...

Empoli-Juventus 0-0 La diretta Chiellini si fa male nel riscaldamento - c'è Rugani : L'Empoli, reduce dal pareggio di Frosinone nella partita di domenica scorsa giocata alle ore 12.30, ospita quest'oggi al Castellani la capolista Juventus, imbattuta in stagione e sempre vittoriosa ...