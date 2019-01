Juventus | Mbappé il sogno di Paratici e Agnelli | il piano

Calciomercato LIVE oggi - le trattative e gli affari di giovedì 3 gennaio in DIRETTA : la Juventus sogna il colpo Mbappé - Modric-Inter si può fare : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale, oggi 3 gennaio si comincia ufficialmente, iniziando a depositare i primi contratti in Lega. Scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, dato che si tornerà in campo solamente tra due settimane con la Coppa Italia, ...

Juventus - il sogno Mbappè fa volare i bianconeri in Borsa : L'avvio d'anno in Borsa , per la Juve, è da urlo: +10,17% totale. Spettacolare exploit nella prima seduta del 2019 grazie all'assist involontario di Kylian Mbappè. Le voci di un presunto ...

Juventus - Paratici : "Seguiamo Ramsey. Mbappé? Ipotesi fantasiosa" : Il direttore sportivo bianconero è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Allegri? Credo che sia il miglior allenatore possibile per noi"

Juventus - Paratici allo scoperto sul mercato dei bianconeri : indicazioni su Ramsey - Kean e Mbappé : La Juventus pensa al presente ma anche al futuro, in particolar modo ha intenzione di muoversi per rinforzare la squadra per le prossime stagioni. Fabio Paratici in occasione del Globe Soccer Awards ha parlato anche di Ramsey: “E’ un ottimo giocatore, da anni è a grandi livelli e gioca in una grande squadra. Va in scadenza di contratto e noi stiamo sempre attenti alle situazioni che si possono venire a creare. Quindi lo siamo ...

Calciomercato Juventus - Paratici : 'Ramsey ci piace molto - Mbappé? Fantasie. Nel 2019 vorrei la Champions' : Cristiano Ronaldo ha cambiato tutto anche a livello di mentalità? "Se nella tua squadra hai il miglior calciatore del mondo, logicamente la consapevolezza di tutti aumenta. Però partivamo da una base ...

Calciomercato Juventus - Paratici frena : “Ramsey non piace solo a noi. Mbappé? Ecco cosa posso dire” : Il direttore sportivo della Juventus ha fatto il punto sul mercato bianconero, soffermandosi sul futuro di Allegri e sull’ipotesi Mbappé Il mercato della Juventus non dorme mai, nonostante la formazione bianconera viaggi a ritmi impressionanti sia in campionato che in Champions League. AFP/LaPresse Ogni occasione va studiata e analizzata, per evitare di lasciarsi scappare le occasioni che la finestra invernale può regalare. Il club ...

Juventus - Agnelli vorrebbe portare Mbappé a Torino (RUMORS) : Uno dei punti di forza della Juventus è la programmazione sul mercato, che spesso avviene con largo anticipo. Solo in estate è arrivato Cristiano Ronaldo e già a settembre il presidente Andrea Agnelli ha annunciato che il prossimo colpo potrebbe riguardare l'acquisto di un attaccante sotto i 25 anni, ma con il talento del portoghese. Assodato che CR7 ha intenzione di concludere la sua carriera allo Sporting Lisbona dove ha cominciato, il profilo ...

Calciomercato Juventus - possibile colpo Mbappé se parte Dybala (RUMORS) : Per la Juventus si prospetta una sessione di Calciomercato estiva davvero molto interessante. Dopo l'acquisto di Cristiano Ronaldo, infatti, il club bianconero ha intenzione di recitare il ruolo di assoluto protagonista sul mercato anche il prossimo anno. Andrea Agnelli e Fabio Paratici vorrebbero costruire una squadra ancora piu' forte per vincere tutto e avrebbero in mente di mettere a segno un colpo di altissimo livello in attacco. La ...

