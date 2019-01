Juventus | Dybala possibile ' sacrificato' | l' Inter sta riflettendo sul calciatore RUMORS

Juventus - Dybala : con Allegri il 10 è da lode : L'uomo che ha trasformato Pjanic, talentuosa e un po' discontinua mezzala, in un regista basso tra i migliori al mondo. Che ha sempre creduto in De Sciglio. E che ha stretto una sorta di patto di ...

Juventus - Dybala il 'tuttocampista' : segna meno ma aiuta di più la squadra : La Juventus 2018/2019 possiede un organico di lusso la cui punta di diamante è senz'altro Cristiano Ronaldo, ultimo colpo di mercato del duo Marotta - Paratici. Se CR7 quasi sempre si prende la scena, come ieri contro la Sampdoria alla quale ha rifilato una doppietta, dietro di lui ci sono attori coprotagonisti che fanno girare al meglio tutta la squadra. Uno di questi calciatori è Paulo Dybala, arrivato a Torino quattro anni fa dal Palermo. ...

Juventus - nuovo Dybala : la Joya in un assist : TORINO - Essere o non essere leader. La vita è una questione di scelte. Paulo Dybala , a proposito di decisioni importanti da prendere, può insegnare tanto. Magari a coloro che faranno parte della ...

Juventus-Sampdoria formazioni ufficiali : Dybala dal 1' - novità in difesa : JUVENTUS SAMPDORIA formazioni ufficiali- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Sampdoria. Allegri ritorna alle origini e si affiderà al solito 4-3-3. Nessuna novità in porta, gioca Szczesny come anticipato in conferenza stampa. In difesa spazio a Rugani, fuori Bonucci. Confermati dal primo minuto Chiellini, De Sciglio e Alex […] L'articolo Juventus-Sampdoria formazioni ufficiali: ...

Juventus - la Sampdoria porta bene a Dybala : sei gol in Serie A contro i blucerchiati : Sta per terminare l'anno solare e con esso anche la prima tranche di campionato. Oggi tutte le squadre della Serie A saranno in campo, Juventus compresa, che giocherà all'ora di pranzo (12:30) l'insidiosa sfida contro la Sampdoria presso l'Allianz Stadium. L'obiettivo dei bianconeri è chiudere il 2018 con la vittoria per due motivi: conquistare tre punti per mantenere a debita distanza il Napoli, diretta inseguitrice, e raggiungere quota 100 ...

Juventus - affidati a Dybala. Quando c'è la Samp c'è Joya : Se la Juve batte la Sampdoria oggi allo Stadium, chiuderà il suo 2018 con 101 punti, unica big d'Europa a riuscirci. Senza contare i 53 punti del girone di andata, che in proiezione porterebbero la ...

Calciomercato Juventus - l'agente di Dybala lo avrebbe proposto al Real Madrid : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Paulo Dybala, giocatore molto chiacchierato in questo momento della stagione. Il fuoriclasse argentino, infatti, non si sta sicuramente esprimendo sui suoi standard e sta risentendo dell'arrivo di Cristiano Ronaldo. L'ombra del campione portoghese sta oscurando la stella di Dybala. L'anno scorso l'attaccante argentino era il ...

Juventus - Dybala : “Puntiamo a vincere tutti i titoli per cui giochiamo” : Intervistato da Otro, Paulo Dybala, trequartista della Juventus, ha parlato del suo arrivo in Italia, vale a dire del suo trasferimento al Palermo: “Non credevo che tutto ciò potesse accadere così velocemente. Ho debuttato a 17 anni, dopo soli sei mesi hanno detto che mi volevano in Europa e potevo partire. Quando mi dissero: ‘Il […] L'articolo Juventus, Dybala: “Puntiamo a vincere tutti i titoli per cui giochiamo” ...

Pogba torna alla Juventus?/ Foto - Paulo Dybala fa tremare il calciomercato : Paul Pogba torna alla Juventus già a gennaio? Questa è una delle voci di calciomercato più battuta dalle agenzie negli ultimi giorni.

Juventus - Dybala fa il ds : 'contatto' con Pogba : ROMA - Paulo Dybala e Paul Pogba insieme. Non è una notizia di calciomercato che annuncia ufficialmente il cosiddetto 'Pogback', cioè il ritorno del francese a Torino , né un'immagine della stagione ...

Torino-Juventus 0-0 La Diretta Allegri punta su Dybala - Ronaldo e Mandzukic : Sabato sera di gran lusso per il massimo campionato di calcio in questa 16a giornata: allo stadio Grande Torino i padroni di casa affrontano infatti l'imbattibile Juventus capolista della...

Juventus - Dybala si fa spazio : difficile escluderlo : TORINO - Il sinistro al volo di Paulo Dybala contro lo Young Boys non ha evitato la sconfitta alla Juventus, ma il gesto tecnico dell'attaccante argentino è stato premiato dall'Uefa che ha inserito la ...

Juventus - Dybala nella storia bianconera. Emre Can si candida per una maglia nel derby : Il gol della Joya contro lo Young Boys è il numero 5000 della storia della Juve. L'altra buona notizia di serata arriva dal recupero di Emre Can: il tedesco potrebbe essere titolare contro il Torino