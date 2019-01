Juve | Paratici | ' L' acquisto di Ronaldo? All' inizio pensavo fosse una barzelletta'

Juventus - Paratici : “vi svelo le differenze tra Conte ed Allegri” : “Negli ultimi otto anni abbiamo avuto due dei migliori allenatori del mondo come Conte e Allegri. Sono due allenatori diversi: Conte è più caratteriale ed organizzatore, era perfetto per quel momento. Serviva un allenatore che avesse grande ‘juventinità’. Con lui e Agnelli c’è stata la rinascita del club, ci hanno dato un grande aiuto”. Sono le dichiarazioni di Fabio Paratici, Chief Football Officer della ...

Juventus - Paratici scatenato : tutti i dettagli sul colpo Ronaldo : “Ronaldo è Ronaldo, c’è poco da dire. Siamo felici di lui non solo dal punto di vista tecnico. Lavora duramente tutti i giorni ed è un esempio. Perché quando guardi il numero 1 lavorare così, tutti si sentono in obbligo di fare lo stesso”. Sono le parole di Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus nel corso di una conferenza al Globe Soccer di Dubai. “Si allena tantissimo ed è attento ad ogni ...

"Dispiace averlo venduto" : Calciomercato Juventus, Paratici SU Higuain E BONUCCI – Il mercato invernale ha appena aperto i battenti ma in casa Juventus già da tempo si lavora per creare la squadra del futuro. Da settimane si parla di un interessamento molto forte nei confronti di Aaron Ramsey, il centrocampista gallese che si svincolerà a giugno ma che

Juve - Paratici su CR7 : "Mendes ci contattò - pensai a una barzelletta" : "Negli ultimi otto anni abbiamo avuto due dei migliori allenatori del mondo come Conte e Allegri. Sono due allenatori diversi: Conte è più caratteriale e organizzatore, era perfetto per quel momento. ...

Calciomercato Juve - probabile incontro Paratici-Mendes per il colpo James Rodriguez : La Juventus sta lavorando con grande attenzione in queste ore sul mercato. La finestra invernale si è appena aperta e il club bianconero cerca da tempo un centrocampista di qualità per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Negli ultimi giorni si è parlato di Paul Pogba, ma alla fine il centrocampista francese dovrebbe rimanere a Manchester, considerato l'esonero di Mourinho. La Juventus è dunque piombata su altri giocatori, ...

Juventus - Mbappé il sogno di Paratici e Agnelli : il piano : Juventus Mbappé – Tra vari incroci di mercato che potrebbero andare a rinforzare la Juventus in vista della conquista della Champions League c'è anche Mbappé. Il fenomeno francese, campione del mondo con la sua Nazionale e votato da moltissimi come il miglior giovane degli ultimi anni, è il sogno dei bianconeri. Paratici, ds della Juventus,

Il calciomercato oggi – Juventus - Paratici svela tutto : Il calciomercato oggi – La Juventus pensa al presente ma anche al futuro, in particolar modo ha intenzione di muoversi per rinforzare la squadra per le prossime stagioni. Fabio Paratici in occasione del Globe Soccer Awards ha parlato anche di Ramsey: “E’ un ottimo giocatore, da anni è a grandi livelli e gioca in una grande squadra. Va in scadenza di contratto e noi stiamo sempre attenti alle situazioni che si possono venire a ...

Juve - Paratici : 'Higuain rimane un top. È importante per il Milan - il futuro...' : Può accadere anche ai migliori, come lui, di non segnare per 4 o 5 partite, ma Higuain rimane tra i primi centravanti al mondo , l'ha dimostrato in queste stagioni in Europa, ha segnato ovunque. Il ...

Juventus - incontro Mendes-Paratici a Dubai : i bianconeri pronti a chiudere un colpo in prospettiva : Il direttore sportivo della Juventus ha incontrato a Dubai il procuratore portoghese per mettere su un’operazione in prospettiva Un colpo in prospettiva, anticipando la concorrenza su un giovane che ha già dimostrato di saperci fare. La Juventus continua a seguire Trincao, talento portoghese 19enne di proprietà del Braga. Il direttore sportivo Paratici ha incontrato il suo agente Jorge Mendes a Dubai, nel corso del Globe Soccer ...

Juventus - incontro tra Paratici e Mendes per accorciare i tempi per Trincao (RUMORS) : La Juventus è sempre molto attenta sul mercato e Fabio Paratici vuole cercare di cogliere tutte le migliori opportunità per rinforzare la squadra. Il direttore sortivo juventino segue con grande attenzione anche i profili dei giovani talenti europei e negli ultimi mesi sul suo taccuino è comparso il nome di Francisco Trincao. Il giovane classe '99 ha stregato la Juventus che sta cercando di assicurarsi le sue prestazioni. Oggi, sul fronte ...

Paratici : «Mbappé? per ora è fantasia». Ma il titolo Juve guadagna il 10% : Il ds bianconero ha commentato così le indiscrezioni secondo cui a Torino si starebbe ragionando sulla fattibilità finanziaria dell'operazione

CALCIOMERCATO JuveNTUS / Ultime notizie - Paratici allontana Mbappè : 'ipotesi fantasiosa' : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie 2 gennaio. Il ds Paratici allontana l'ipotesi di Mbappè in bianconero: 'ipotesi fantasiosa'.

Paratici : 'Allegri è il miglior allenatore possibile per la Juve' : In questi giorni la stagione calcistica è in pausa e alcuni giocatori si stanno rilassando al caldo di Dubai, località dove peraltro è in corso la manifestazione Globe Soccer Awards. Durante questo evento Cristiano Ronaldo sarà insignito del premio “Best Player” per la quinta volta in carriera. Gli obiettivi da perseguire sul campo A rappresentare la Juventus, al Gala ci sarà anche Fabio Paratici, il quale ha rilasciato un’intervista a Sky ...