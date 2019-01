Juve-Milan | che impresa | lo scandalo della Supercoppa unisce pure la politica

Juventus-Milan in Arabia Saudita : petrodollari battono diritti 3-0 : Sport business batte diritti umani 3-0 o se preferite 23 milioni di euro a zero. Perché questa è la cifra dell'accordo stipulato dalla Lega di serie A con la General Sports Authority Saudita per disputare nel Paese arabo tre delle prossime cinque finali di Supercoppa italiana, compresa quella tra Juventus e Milan del 16 gennaio, per la quale i due club si divideranno il 90% di 7 milioni, mentre il restante dieci andrà alla ...

L'Ambasciata di Riad : "Juve-Milan con le donne" : Le donne in Arabia Saudita potranno andare allo stadio da sole. Lo afferma L'Ambasciata di Riad a Roma, interpellata dall'ANSA dopo le polemiche seguite alla decisione di tenere la partita di ...

Il caso della Supercoppa tra Milan e Juve a Gedda e delle donne allo stadio : ... la vergogna andrebbe vissuta in silenzio #Supercoppaitaliana https://t.co/hqGJ1qUCzk - Sandro Piccinini, @RealPiccinini, 2 gennaio 2019 Le donne e lo sport in Arabia Saudita La possibilità per le ...

Il caso della Supercoppa tra Milan e Juve a Gedda e delle donne allo stadio : Articolo aggiornato alle ore 17,00 del 3 gennaio 2019. Manca poco più di una settimana al calcio d’inizio della Supercoppa italiana tra Juventus e Milan allo stadio King Abdullah Sports City di Jeddah, in Arabia Saudita. E le polemiche sono già divampate a seguito di un particolare, per nulla piccolo in verità, presente all’interno del comunicato stampa pubblicato dalla Lega Serie A sulla vendita dei biglietti. ...

Supercoppa - donne allo stadio solo in alcuni settori : Juve e Milan sospendano la finale : Sarebbe un gesto coraggioso (e doloroso per noi tifosi della Juve o del Milan, e oneroso per le casse delle società) ma avrebbe un valore enorme . Un pezzo d’Italia che si gioca all’estero. L’invito alle squadre e alla Lega calcio a sancire un diritto fondamentale

Ambasciata Riad - Juve-Milan con le donne : ANSA, - ROMA, 3 GEN - Le donne in Arabia Saudita potranno andare allo stadio da sole. Lo afferma l'Ambasciata di Riad a Roma, interpellata dall'ANSA dopo le polemiche seguite alla decisione di tenere ...

Supercoppa italiana Juve-Milan - Miccichè : “Donne entrano sole allo stadio” : Supercoppa italiana Juve-Milan, MICCICHE’ CHIARISCE- Nelle ultime ore si era fatta largo la voce che voleva una dura restrizione nell’accesso delle donne nello stadio che ospiterà la prossima finale di Supercoppa italiana. In Arabia Saudita, precisamente a Jeddah, si giocheranno il trofeo Juventus e Milan, ma a due settimane dall’evento la notizia secondo la quale […] L'articolo Supercoppa italiana Juve-Milan, Miccichè: ...

Juventus-Milan - Boldrini e Salvini d'accordo : "Non si barattino i diritti delle donne" - "Una schifezza" : L'indignazione dei politici italiani per la disposizione dei posti per la finale di Supercoppa italiana in Arabia Saudita è tale che addirittura personalità storicamente agli antipodi si trovano a pensare la stessa cosa. Protagonisti, in questo caso, Laura Boldrini e Matteo Salvini, schierati - attraverso i social - dalla parte delle donne, che non potranno vedere la partita tra Juventus e Milan se non accompagnate da un uomo."Che ...

Supercoppa Juve-Milan - Miccichè : 'Scelta del calcio in linea con quelle dell'Italia' : ... in Arabia Saudita nelle scorse settimane sono stati organizzati una serie di eventi sportivi per aprirsi gradualmente al mondo. L'Arabia Saudita da molto tempo non concedeva visti turistici: il ...

Supercoppa Juve-Milan a Jeddah - la nota della Lega A dopo le ultime polemiche : “Cari tifosi ed appassionati del calcio italiano, credo sia doveroso fare il punto sulla decisione della Lega Serie A, e di tutti i Club associati, di disputare la prossima Supercoppa italiana il 16 gennaio a Jeddah. Questo trofeo, fin dal 1993 nella sua prima edizione all’estero, è stato il biglietto da visita per esportare e promuovere il calcio italiano nel mondo. Abbiamo giocato questa competizione due volte negli Stati Uniti, quattro ...

Supercoppa Juve-Milan - divieto biglietti alle donne : i duri messaggi di Salvini e Boldrini : “Intermezzo calcistico: che la Supercoppa italiana si giochi in un paese islamico dove le donne non possono andare allo stadio se non sono accompagnate dagli uomini e’ una tristezza, e’ una schifezza: io quella partita non la guardo. Dove sono le femministe italiane, le Boldrini di turno?”. E’ il duro messaggio su Fb del ministro dell’Interno Salvini sul match di Supercoppa Juve-Milan che si disputerà a ...

Supercoppa Juve-Milan - blocco biglietti per le donne : Giorgia Meloni sbotta : “Supercoppa italiana Juve-Milan in Arabia Saudita. Le donne possono andare solo accompagnate nel settore famiglie, da sole no, perché l’Islam non lo ammette. Quindi una donna italiana che volesse comprarsi il biglietto per vedere la partita da sola o con un gruppo di amiche, non può farlo. Ma che schifo è? Abbiamo venduto secoli di civiltà europea e di battaglie per i diritti delle donne ai soldi dei sauditi? La Federcalcio blocchi ...