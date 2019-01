Jersey Shore Family Vacation | Deena ha dato un aggiornamento sulla sua gravidanza | mentre

Ronnie di Jersey Shore ha fatto pace con la fidanzata : ecco la prima cartolina di Natale con i figli : Ariana Sky è dolcissima The post Ronnie di Jersey Shore ha fatto pace con la fidanzata: ecco la prima cartolina di Natale con i figli appeared first on News Mtv Italia.

Jersey Shore Family Vacation : Snooki ha svelato il sesso del terzo figlio che sta aspettando : Mini Snooki o mini Jionni? The post Jersey Shore Family Vacation: Snooki ha svelato il sesso del terzo figlio che sta aspettando appeared first on News Mtv Italia.

È successo in TV - 3 dicembre 2009 : nasce il fenomeno Jersey Shore : Oggi, 3 dicembre ricorre il nono anniversario di un programma che man mano nel corso degli anni si è conquistato il suo pubblico famelico di trash: Jersey Shore. La prima visione della prima stagione, girata a Seaside Heights (New Jersey) durante l'estate 2009, va in onda negli Stati Uniti in questo giorno di 9 anni fa ed è costituita da 9 episodi trasmessi sino al 21 gennaio 2010, mentre in Italia arrivò poco più di 3 mesi dopo (più ...

Snooki è incinta : la star di Jersey Shore aspetta il terzo figlio : Un'altra polpetta in arrivo The post Snooki è incinta: la star di Jersey Shore aspetta il terzo figlio appeared first on News Mtv Italia.

Jersey Shore Family Vacation : Deena che parla del figlio in arrivo ti farà sciogliere : Dovrebbe partorire a dicembre The post Jersey Shore Family Vacation: Deena che parla del figlio in arrivo ti farà sciogliere appeared first on News Mtv Italia.

Jersey Shore : le foto del matrimonio di Mike The Situation ti faranno desiderare di esserci stato anche tu : Wow The post Jersey Shore: le foto del matrimonio di Mike The Situation ti faranno desiderare di esserci stato anche tu appeared first on News Mtv Italia.

Tutte le ragazze di Jersey Shore al baby shower di Deena : c’era perfino Sammi Sweetheart : Più Snooki, JWoww e Angelina The post Tutte le ragazze di Jersey Shore al baby shower di Deena: c’era perfino Sammi Sweetheart appeared first on News Mtv Italia.