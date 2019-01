Italia promossa in economia circolare : (AdnKronos) - Italia , economia circolare : un binomio che sembra procedere sulla strada giusta. Tanto che il nostro Paese si piazza in cima alla classifica targata Ue. Per tasso di circolarità, infatti, l’ Italia con il 18,5% è prima fra i cinque principali Paesi europei e ha una buona produttività de

Italia promossa in economia circolare : Italia, economia circolare: un binomio che sembra procedere sulla strada giusta. Tanto che il nostro Paese si piazza in cima alla classifica targata Ue. Per tasso di circolarità, infatti, l’Italia con il 18,5% è prima fra i cinque principali Paesi europei e ha una buona produttività delle risorse (misurata in euro di Pil per kg di risorse consumate), per la quale è al secondo posto fra i cinque principali Paesi europei. Lo rileva la Relazione ...