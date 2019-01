Isola dei famosi - l'azzardo di Mediaset : Melania Trump "senza veli" per fare il botto di ascolti : All'Isola dei famosi 2019 sbarcherà Melania Trump. Mediaset prepara il colpaccio e per il reality di Alessia Mancini gli autori avrebbero inserito nel cast la prorompente Sarah Altobello, che della first lady americana è la "sosia italiana", un po' meno discreta e altrettanto sensuale. Influencer e

Isola dei famosi - ecco i primi nomi secondo Spy : il figlio di Brigitte Nielsen e Jeremias Rodriguez : Spy in edicola da venerdì 4 gennaio pubblica le clamorose anticipazioni sulla nuova edizione de L'Isola dei famosi che partirà il prossimo 24 gennaio. La conduttrice è come sempre Alessia Marcuzzi. Il settimanale svela i nomi di alcuni protagonisti del cast di naufraghi: partiranno l'ex Pooh Riccar

L'Isola dei Famosi 2019 - nuove indiscrezioni sul cast : naufraghi - inviato e opinionisti : Spy, nel numero in edicola da venerdì 4 gennaio, rivela i nomi di alcuni naufraghi della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, in partenza il prossimo 24 gennaio su Canale 5. I nomi, dati per certi dal settimanale, sono quelli di Riccardo Fogli, Paolo Brosio (inviato de L'Isola dei Famosi 4), Marina La Rosa, Alvin (inviato de L'Isola dei Famosi 10 e 11), Taylor Mega, Luca Vismara (ex Amici), Sarah Altobello (sosia italiana di Melania Trump), ...

Andrea Damante all'Isola dei Famosi? L'indiscrezione : E' il settimanale Oggi a lanciare il gossip: l'ex tronista potrebbe presto sbarcare in Honduras. Come naufrago o in che...

L’Isola dei famosi anticipazioni : Andrea Damante nel cast? : Andrea Damante sarà un concorrente dell’Isola dei famosi 2019? Andrea Damante nuovo naufrago dell’Isola dei famosi? L’ex tronista potrebbe essere uno dei nomi nel cast dell’edizione 2019 del reality. In base a un’indiscrezione lanciata dal settimanale Oggi sembrerebbe che il deejay veronese potrebbe essere stato preso in considerazione per il reality condotto da Alessia Marcuzzi. Al momento il condizionale è ...

Andrea Damante potrebbe far parte del cast dell'Isola dei Famosi : l'indiscrezione di Oggi : A circa venti giorni dal debutto su Canale 5 della nuova Isola dei Famosi, il settimanale Oggi ha lanciato un interessante gossip su un personaggio molto amato che potrebbe entrare a far parte del cast. Stiamo parlando di Andrea Damante, il dj veronese che ha fatto molto parlare ultimamente per la rottura con Giulia De Lellis. Voci di corridoio, dunque, sostengono che l'ex tronista sarebbe in procinto di sbarcare in Honduras, anche se non si sa ...

Kaspar Capparoni all'Isola dei famosi 2019 (Anteprima Blogo) : In attesa della comunicazione ufficiale da parte di Mediaset, Blogo è in grado di anticipare il nome di un altro concorrente dell'Isola dei famosi 2019, al via tra qualche settimana su Canale 5 con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Secondo quanto ci risulta, infatti, nel cast della 14esima edizione del reality show ci dovrebbe essere Kaspar Capparoni. Attore, classe 1964, ha nel suo curriculum moltissime serie tv, da Elisa di Rivombrosa ...

Anticipazioni L'Isola dei famosi 2019 - data d'inizio e concorrenti : si parte il 24 gennaio : Chi saranno i concorrenti della prossima edizione delL'Isola dei famosi 2019? E' questa la domanda che cominciano a farsi i tantissimi fan del fortunato reality show che sarà condotto ancora una volta dalla confermatissima Alessia Marcuzzi, la quale ritorna in prime time su Canale 5 dopo aver condotto l'ultima edizione de Le Iene in onda su Italiauno. Il cast di quest'anno sembra promettere molto bene, dato che dai primi nomi svelati si può ...

Isola dei Famosi 2019 concorrenti : Grecia Colmenares nel cast : Grecia Colmenares approda a L’Isola dei Famosi Grecia Colmenares concorrente dell’Isola dei Famosi. E’ stata questa la news riportata poco fa dal blog BubinoBlog.it. Difatti il blog ha dato praticamente per certo l’approdo della popolare attrice di telenovelas alla prossima edizione del reality show vip condotto da Alessia Marcuzzi. Una news, che ha già fatto scoppiare di gioia i numerosissimi fan delle telenovelas degli ...

Isola dei Famosi - secca smentita di Gabriele Parpiglia - non ci saranno due volti noti di Uomini e Donne : Il giornalista, che sarà uno dei gli autori della prossima edizione del reality, smentisce la partecipazione di Giordano Mazzocchi e Nicolò Ferrari.

Che Dio ci aiuti 5 : la messa in onda a gennaio contro L'Isola dei Famosi (RUMORS) : Ritorna la quinta stagione della fortunata fiction di Rai 1: Che dio ci aiuti. La fiction, composta da dieci puntate per un totale di venti episodi, potrebbe anticipare la messa in onda. Che Dio ci aiuti: Il quinto capitolo sarà anticipato? Dopo il rilascio ufficiale dei palinsesti RAI sembra che il Giovedì sera sia rimasto vuoto, motivo più che valido per anticipare una fiction di grande successo con protagonista Elena Sofia Ricci che veste i ...

Isola dei Famosi 2019/ Nicolò Ferrari e Giordano Mazzocchi non saranno nel cast : la smentita ufficiale : Isola dei Famosi 2019, anticipazioni e cast: da Uomini e donne non arriveranno tronisti e corteggiatori, chi partirà per l'Honduras?

Sfida all'ultimo naufrago prima dell'Isola dei Famosi : Meno di un mese al debutto dell'Isola dei Famosi 2019 su Canale 5 con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Il cast della 14esima edizione non è stato ancora svelato, ma tra i pochi nomi certi figurano l'...