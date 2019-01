Inter | l' obiettivo è diventare più giovane | ecco la lista di Marotta

Inter - l'obiettivo principale a giugno sarà rinforzare il centrocampo : L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste delle prossime sessioni di calciomercato. A gennaio verrà fatto poco o niente: molto dipenderà dalle possibili cessioni, con i nomi di Gabriel Barbosa, noto anche come Gabigol, e quello di Joao Miranda che sembrano essere i principali indiziati a lasciare Milano....Continua a leggere

Addio Modric? L'Inter cambia obiettivo - ma non città - : Chiuso il mercato estivo senza il super-colpo sognato quasi fino all'ultimo, Luka Modric , idea spuntata a propria volta dopo che era sfumata l'ipotesi legata all'acquisto di Arturo Vidal, in casa ...

Inter - obiettivo brasiliano per la porta : Gabriel Brazao , giovane portiere del Cruzeiro , è finito nel mirino dell' Inter . Come riporta Sky Sport , i nerazzurri stanno pensando al classe 2000, già nel giro della nazionale maggiore brasiliano: operazione che può chiudersi già a gennaio, con Brazao che può restare in Brasile in prestito.

Inter : possibile accordo con Modric - sarebbe il primo obiettivo di Marotta (RUMORS) : L'Inter sarà probabilmente la grande protagonista della prossima sessione estiva di calciomercato. Sia il direttore sportivo, Piero Ausilio, che l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, hanno dichiarato che verranno fatti acquisti importante rispetto a quanto succederà a gennaio, quando i nerazzurri si muoveranno solo nel caso dovessero crearsi importanti occasioni di mercato. L'obiettivo principale sarà quello di rinforzare il centrocampo, ...

Inter - è Andersen l'obiettivo per rinforzare la difesa (RUMORS) : L'Inter sarà sicuramente uno dei club protagonisti delle prossime sessioni di calciomercato. In particolar modo in estate i nerazzurri si muoveranno con grande forza, come ammesso recentemente anche dal neo amministratore delegato, Giuseppe Marotta. A giugno, infatti, il club uscirà definitivamente dal settlement agreement e sarà libero dai paletti imposti dalla Uefa con il Fair Play Finanziario. Uno degli obiettivi sarà quello di rinforzare il ...

Calciomercato Inter - Milinkovic-Savic possibile obiettivo per giugno : Calciomercato Inter – Due giorni fa Sergej Milinkovic-Savic ha effettuato finalmente una rete e ritrovato sorriso. Il centrocampista serbo, dopo ben 90 giorni di digiuno, è riuscito a ritrovare la gioia del gol nella sfida dello stadio Olimpico, vinta dalla sua Lazio per 3-1 contro il Cagliari. Una marcatura che però non ha affatto allontanato […] L'articolo Calciomercato Inter, Milinkovic-Savic possibile obiettivo per giugno ...

Calciomercato - notizie e trattative : Inter - obiettivo Tchouameni : ROMA, MAIDANA E SANOGO Secondo 'La Gazzetta dello Sport', il ds della Roma Monchi ha scritto sul suo taccuino il nome di Iago Maidana , difensore 22enne del San Paolo che ha giocato l'ultima stagione ...

Calciomercato Inter - Tchouameni del Bordeaux è un obiettivo : Mirino ben puntato e obiettivo individuato, l' Inter è al lavoro per rinforzarsi sul mercato in chiave futura. La società nerazzurra sta seguendo con molta attenzione Aurelien Tchouameni , giovane ...

Inter - un obiettivo può sfumare : vicino il rinnovo con il PSG : Stando a quanto riferisce l'emittente francese RMC Sport , Alphonse Areola e il Paris Saint-Germain hanno trovato l'accordo per il rinnovo fino al 2023. Il portiere francese era seguito dall' Inter , a caccia dell'erede di Handanovic .

Inter - potrebbe essere Barella il primo obiettivo per rinforzare il centrocampo : L'obiettivo principale dell'Inter nelle prossime sessioni di calciomercato sarà sicuramente quello di rinforzare il centrocampo. In questa prima parte della stagione, infatti, è quello il ruolo che ha mostrato maggiori carenze, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista numerico. Non è un caso, d'altronde, che fino all'ultimo giorno di mercato, l'estate scorsa, i nerazzurri abbiano provato a portare a Milano il centrocampista croato, ...

Inter - Marotta vuole rinforzare la rosa : Milinkovic-Savic primo obiettivo : Se ne parlava ormai da settimane ma ieri è arrivato il comunicato ufficiale sul sito del club: Giuseppe Marotta è il nuovo amministratore delegato che si occuperà della parte sportiva dell'Inter. L'ex dirigente della Juventus si è messo subito al lavoro per studiare come rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti: non verranno fatti grossi investimenti la gennaio, anche a causa dell'eliminazione dalla Champions League, ...

Inter - Spalletti si è giocato i bonus : adesso l’obiettivo deve essere l’Europa League : Il pareggio contro il Psv ha sancito l’eliminazione dell’Inter dalla Champions League, facendole mancare uno degli obiettivi stagionali: la qualificazione agli ottavi della competizione europea. In campionato le cose non vanno meglio, considerando che la Juve dista 14 punti a neanche metà della stagione. Per questo, d’ora in avanti, l’obiettivo principale dei nerazzurri non può che essere quello di fare il meglio ...

L'Inter vuole Milinkovic-Savic della Lazio : è l'obiettivo numero uno per giugno (RUMORS) : Uno degli obiettivi delL'Inter nelle prossime sessioni di calciomercato sarà sicuramente quello di rinforzare il centrocampo, ovvero il reparto che ha mostrato maggiori carenze in questa prima parte della stagione. Il direttore sportivo, Piero Ausilio, ha dichiarato che a gennaio non cambierà molto l'assetto della rosa, facendo intendere che le cose più importanti saranno fatte la prossima estate. Il ds nerazzurro lavorerà con il nuovo ...

