Inter | il mercato dei giovani | nel mirino 2 brasiliani e 3 difensori in Italia

CALCIOMERCATO Inter/ Ultime notizie - si cerca il vice di Handanovic : c'è Radu dal Genoa : CALCIOMERCATO INTER, Ultime notizie 2 gennaio. Il club nerazzurro sta cercando un vice di Handanovic: spunta l'idea Radu dal Genoa.

Calciomercato Inter/ Ultime notizie - si lavora per portare in Italia Brazao : il Chievo può fornire l'assist? : Calciomercato Inter, Ultime notizie 2 gennaio. Il club nerazzurro è sulle tracce di Brazao come vice di Handanoic. servirebbe però l'assist del Chievo.

Calciomercato Inter/ Ultime notizie : torna di moda Dembelè - ma anche il Monaco cerca il belga del Tottenham : Calciomercato Inter, Ultime notizie 2 gennaio. Ritorna l'ipotesi Dembelè dal Tottenham: il belga è in scadenza di contratto ma è corteggiato dal Monaco.

Calciomercato Inter - l’ultima idea di Marotta a parametro zero : Calciomercato Inter, Beppe Marotta a caccia di uno svincolato di lusso in arrivo dalla Premier League per la prossima estate Calciomercato Inter, Beppe Marotta inizia a muoversi al fianco di Ausilio. Come fatto alla Juventus, il dirigente sta dando un’occhiata attenta ai futuri svincolati, che già da gennaio saranno liberi di firmare un nuovo contratto che partirà dalla prossima estate. Tra i calciatori in scadenza nel 2019, ce ...

CALCIOMERCATO Inter/ Ultime notizie : si cerca anche Anderson della Sampdoria - ma è duello con la Juventus : CALCIOMERCATO INTER, Ultime notizie 2 gennaio. Si cercano rinforzi in difesa: nel mirino anche il giovane Andersen della Sampdoria, ma la c'è anche la Juve.

Calciomercato - Juve-Inter - che duelli : per Romero è asta - Allegri aspetta il sì di Todibo : Cristian Romero, 20 anni, e Jean-Clair Todibo, 19 . Lapresse-Afp Tempo di mercato, tempo di nuovi duelli tra Juventus e Inter. Se sul campo i bianconeri stanno dimostrando di non avere rivali, almeno ...

Calciomercato Inter - i possibili acquisti e cessioni di gennaio. Si lavora in ottica futura - tra riscatti e caccia ad un regista : Dopo anni da grande protagonista nella finestra di mercato invernale, questa volta l’Inter potrebbe vivere un gennaio decisamente più tranquillo del solito. La formazione allenata da Luciano Spalletti, infatti, ha dato buone risposte in questo inizio di stagione, per cui la dirigenza nero-azzurra non ha la necessità di particolari rivoluzioni nel Calciomercato di metà anno. Al momento, infatti, l’Inter sembra più concentrata sul ...

LIVE Calciomercato invernale - gli affari e le trattative del 1° gennaio in DIRETTA : Juventus su James Rodriguez - l’Inter sogna Kroos. Milan : Muriel o Gabbiadini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale, oggi 1° gennaio: scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo Capodanno. Dopo i festeggiamenti per l’arrivo del 2019, si torna subito in scena per imbastire i vari colpi di questa finestra di riparazione che scatterà ufficialmente il 3 gennaio e che si concluderà il 31 gennaio. In questa giornata che apre il nuovo anno ...

Calciomercato Inter - parla l'agente di Keita : Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha parlato Roberto Calenda, agente dell'attaccante senegalese classe 1995, che ha fatto chiarezza sul futuro del suo assistito: La storia di Keita all'Inter ...

Mercato Inter - sollievo dei tifosi Lazio : Milinkovic non è la prima scelta... : Tutti i nomi del Mercato Inter. Come riporta il Corriere dello Sport, sulla lista della spesa di Marotta c'è sempre Sergej Milinkovic-Savic. Non solo: spunta l'ipotesi Toni Kroos per l'Inter in ottica giugno. Liberi dalle grinfie della UEFA, i dirigenti Interisi ...

Inter - Miranda potrebbe essere ceduto già a partire dal mercato di gennaio : L'Inter non farà grandi cose nella prossima sessione di calciomercato, a gennaio: a dichiararlo sono stati sia il direttore sportivo, Piero Ausilio, sia l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, che hanno rimandato i grandi colpi alla prossima estate. Qualcosa, se verrà fatto, in entrata sarà legato alle possibili uscite. Operazioni importanti, probabilmente, sarebbero state fatte in caso di qualificazione agli ottavi di finale di Champions ...

Inter - Nainggolan non è sul mercato : l'allenatore Spalletti lo vuole tenere : L'Inter è riuscita a chiudere l'anno con un importante successo sabato al Castellani contro l'Empoli grazie al gol messo a segno da Keita Balde al 72'. Un match che ha visto il ritorno in campo di Radja Nainggolan che, dopo essere arrivato in ritardo all'allenamento il giorno dopo il pareggio contro il Chievo Verona, è stato sospeso dalla società nerazzurra e multato. Una sospensione che gli ha fatto saltare il big match contro il Napoli e lo ha ...

Calciomercato Inter - dopo Handanovic : trattativa in corso per Brazao : Calciomercato Inter – Se allo stato attuale i pali dell’Inter sono blindati da Samir Handanovic, lo stesso non si può dire per il futuro. La carta d’identità dell’estremo difensore sloveno segna ormai 34 anni e così il club nerazzurro è costretto a guardarsi intorno. È questo sembra che stia facendo. A detta di Sky Sport, […] L'articolo Calciomercato Inter, dopo Handanovic: trattativa in corso per Brazao proviene da ...