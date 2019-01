Incidente di Sauze | quattro indagati per la morte della bambina sulla pista da sci | già

Val di Susa - Incidente sugli sci a Sauze d’Oulx : morta bambina di 9 anni : incidente mortale in Val di Susa. Vittima una bambina di 9 anni che si è schiantata con gli sci contro una barriera frangivento. La piccola è andata in arresto cardiocircolatorio a causa di un forte trauma toracico. Trasportata d’urgenza all’ospedale Regina Margherita di Torino, è morta poco dopo l’arrivo in pronto soccorso. La bimba stava sciando insieme al padre sulla pista ‘Imbuto‘ del comprensorio della Via ...