Incendi sull’Altopiano di Asiago | bruciano i pini abbattuti dal maltempo

meteoweb.eu

: Furioso incendio sull'Altopiano di Asiago: si teme il dolo - pensieroviola : Furioso incendio sull'Altopiano di Asiago: si teme il dolo - vicenzareport : Incendi divampano sull'Altopiano di Asiago - lucafaccio : Furioso incendio sull'Altopiano di Asiago: si teme il dolo -

(Di giovedì 3 gennaio 2019) E’ allarmesull’Altopiano di(Vicenza), con alcuni focolai che stanno distruggendo diversi ettari di bosco. I roghi – non si esclude che alcuni siano di origine dolosa – sono divampati nella zona di Forte Interrotto a Camporovere di Roana. Sul posto stanno operando quattro squadre dei vigili del fuoco con personale dei distaccamenti die Schio.Il fuoco sta divorando anche parte degli alberidale dal forte vento della fine del mese di ottobre. Altri focolai vedono impegnati i vigili del fuoco del nella zona di via Busa adAl momento i roghi non sono in zone vicine alle abitazioni. Lo sviluppo del fuoco è agevolato anche dalla siccità di queste ultime settimane. Sono state richieste squadre anto boschivo della Regione.L'articolosull’Altopiano didal ...