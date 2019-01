In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 gennaio | Nel 2002 | da Sofia | Silvio Berlusconi

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 gennaio : Reddito : ecco chi lo avrà - cosa dovrà fare e quanto prenderà : I requisiti Reddito, ecco chi avrà diritto alle somme più alte Nei documenti del governo i parametri per ottenere il sussidio. Il contributo affitto va solo a un membro della famiglia di Stefano Feltri Eruzioni di bava di Marco Travaglio In perfetta sincronia con l’Etna che erutta lava, i quirinalisti di professione e di complemento eruttano bava. Uno tsunami di saliva tracima da ogni dove e rischia di sommergere il Quirinale, una nuvola ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 2 gennaio : Di Battista aiuterà M5S alle Europee e poi via in Congo : Il ritorno “Dibba” l’Africano: campagna per l’Ue e poi via in Congo Magari passerà alla storia, o meglio alla cronaca, come il “patto del bombardino”. Fatto sta: Alessandro Di Battista è tornato in pista. Nella fattispecie, una pista da sci delle Dolomiti. Il Capodanno dei Cinque Stelle è (quasi) tutto nell’abbraccio tra i due gemelli diversi del Movimento: dopo il lungo peregrinare mesoamericano Di Battista rientra a […] di Tommaso ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 31 dicembre : Muore la donna abbandonata nell’ospedale tra le formiche : Napoli Coperta di formiche, è morta. “In corsia anche l’infezione” Sanità – La 71enne cingalese, filmata piena di insetti in ospedale, si è aggravata dopo un trasferimento. L’avvocato integra la denuncia, attesa l’autopsia di Vincenzo Iurillo Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Cura omeopatica/1. “Violenza negli stadi. La svolta di Salvini: ‘Incontrerò gli ultrà’” (La Stampa, 28.12). Poi, per combattere la mafia, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 dicembre : : Il Dossier Manovra Pro&Contro: Più continuità con il passato di quanto dica lo show in aula Paradossi – La legge di bilancio ottiene la fiducia alla Camera tra i gilet azzurri di Silvio e gli allarmi democratici del Pd: contenuti diversi, ma i numeri macro sono “alla Renzi” di Marco Palombi Strategia della pensione di Marco Travaglio Noi fortunati che abbiamo seguito in tv il cosiddetto dibattito parlamentare sulla manovra di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 dicembre : : Il dossier Il cavillo dimenticato che può dimezzare il regalo ai Benetton Autostrade – Nel 2007 il Cipe bocciò il maxi rimborso in caso di concessione revocata di Daniele Martini I Conte senza l’oste di Marco Travaglio Giacobino. “(Conte) amico del popolo. Come Marat” (Aldo Cazzullo, Corriere della sera, 21.5). Maggiordomo comunista. “Vogliono rifilarci un altro premier di sinistra”, “Mattarella non digerisce il premier maggiordomo” ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 dicembre : Stadi : come è morto l’ultrà a San Siro e come i nazi si sono ripresi le curve : La cronaca L’agguato, poi l’investimento. Così è morto l’ultrà a Milano Santo Stefano di sangue – Cento interisti con gli amici da Nizza, armati di mazze e machete per accogliere i napoletani lontano dallo Stadio. Gli scontri e l’incidente di Davide Milosa Il filo di Marianna di Marco Travaglio Un tempo, per capire che aria tirava, bastava pedinare Clemente Mastella: se mollava un governo, era chiaro che la crisi era questione di ...

Meglio Chernobyl del cenone : le “vacanze atomiche” di Natangelo sul Fatto Quotidiano in Edicola : Il vignettista de Il Fatto Quotidiano, Natangelo, è stato in una delle zone più letali d’Europa: Chernobyl, dove nel 1986 si verificò il disastro nella centrale nucleare. “Avete mai visto un rilevatore di radioattività impazzire? Allora tenetevi forte” scrive Natangelo. Qui, in video, il promo del suo speciale. In edicola due pagine con la storia del suo viaggio raccontata con un fumetto. L'articolo Meglio Chernobyl del cenone: ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 dicembre : La mafia torna ad ammazzare. E Salvini fa lo spot alla Nutella : Pesaro Ucciso il fratello di un pentito. Aveva il nome sul campanello L’agguato – Venti colpi sparati in pieno centro a un incensurato che viveva in un appartamento del Viminale. La pista della vendetta di ’ndrangheta di Sandra Amurri e Antonio Massari Il ritorno degli zombie di Marco Travaglio Per qualcuno è un’ottima notizia, per altri pessima. Ma nel 2019 torna il Pd. Certo, ridimensionato dalle elezioni (che comunque ne fecero ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 dicembre : La tabella di marcia completa per arrivare a erogare il sussidio il 27 aprile : La tabella di marcia Reddito: il decreto dopo l’8 gennaio, assegno a fine aprile 3mila delle 4mila assunzioni di “navigator” saranno fatte all’Anpal. Bocciata l’idea leghista di girare il sussidio alle imprese che assumono di Stefano Feltri Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Vattene e resisti. “Ecco perché Virginia Raggi deve dimettersi” (Sergio Rizzo, Repubblica, 13.6). “Bus in centro, Raggi resista” (Sergio Rizzo, Repubblica, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 dicembre : Bagarre e voto. Approvata nella notte fra le urla di protesta delle opposizioni : Al senato Un altro giorno di liti e rinvii. Poi la manovra passa al buio Le urla in aula, le correzioni, la rissa in commissione La fiducia nella notte. Ora è corsa contro il tempo alla Camera di Luca De Carolis Chi scende dalle Stelle di Marco Travaglio Ora che, col fiatone e la lingua di fuori, i giallo-verdi hanno finalmente partorito la legge di Bilancio per approvarla entro San Silvestro in un Parlamento strozzato dai tempi ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 dicembre : La manovra slitta. Ecco perché. Battaglia M5S-Lega sulle modifiche - i tecnici del ministero vogliono più tempo : nel marasma La manovra non si vede ancora: il Senato attende di approvarla alla cieca Figuraccia – Slitta di nuovo il Maxiemendamento Imbarazzo tra i gialloverdi e opposizioni furiose. Il via libera (forse) oggi. Conte rinvia la conferenza di fine anno di Luca De Carolis Il Coniglio Superiore di Marco Travaglio Che la Spazzacorrotti del ministro Alfonso Bonafede, appena approvata dal Parlamento, non piaccia all’avvocatura ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 dicembre : : Conti pubblici Statali furiosi e fondi bloccati: tutti i tagli messi nel bilancio Novità – Non solo forbici sulle pensioni e rinvio per quota 100 e reddito di cittadinanza, ma pure blocco delle assunzioni nella P.A. e 2 miliardi ‘congelati’ su università, trasporti, etc. di Carlo Di Foggia Le cassandre del Cigno Nero e della manovra “infettiva”. Apocalisse addio di Marco Travaglio Bilancio – Dallo spread fino alla procedura ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 dicembre : Bruxelles promuove la manovra : “per ora” niente procedura d’infrazione : Deficit al 2% Accordo con l’Ue, ma con tagli e Iva Meno spese e più entrate da 10 miliardi nel 2019. Nel 2020-2021 le clausole di salvaguardia salgono a 50 miliardi di Carlo Di Foggia 20 anni e non sentirli di Marco Travaglio Spiace dirlo, ma ha ragione Berlusconi: “La Spazzacorrotti è una legge pericolosissima e mette ogni cittadino nelle mani di qualunque pm”. Avrebbe dovuto precisare “ogni cittadino come me”. Ma non sottilizziamo: lui ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 dicembre : Manovra – Accordo fra Conte e l’Europa - che deve giustificare lo sforamento francese : La giornata Manovra, l’intesa con l’Ue evita (per ora) l’infrazione Finale – Dopo mesi di scontro, il governo riduce il deficit e chiude l’Accordo. Bruxelles vuole evitare altri guai dopo Brexit e Francia. Contrari i Paesi del Nord. Si deciderà oggi di Carlo Di Foggia Bolengo e i balenghi di Marco Travaglio Quando scoppiò, lo definimmo “il più grave scandalo che abbia coinvolto un leader politico ed ex premier italiano dai tempi di ...