In due secoli l' uomo ha distrutto un equilibrio climatico che esisteva da 50 milioni di

Clima - il 2018 in Italia è l’anno più caldo da due secoli e aumentano i fenomeni estremi : allarmante rapporto ISPRA : La stima provvisoria dell’anomalia della temperatura media in Italia, stando ai dati aggiornati fino al mese di ottobre compreso, configura il 2018 come l’anno più caldo di tutta la serie storica di dati controllati ed elaborati dall’ISPRA, cioè almeno dal 1961 (+1,77 °C rispetto al valore normale di riferimento 1961-1990). In base a studi che ricostruiscono il Clima in un passato più remoto, si può affermare che in Italia l’anno in corso ...