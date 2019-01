Ilenia Pastorelli come Luca Argentero | il consiglio agli ex concorrenti del Gf

Ilenia Pastorelli - core de Roma : "Ma non perdono l'addio di Salah" : Lo sport in questo senso ti prepara alla vita, capisci che per raggiungere un obiettivo devi sudare'. E oggi che cosa fa per tenersi in forma? 'Niente! L'ultima cosa che ho fatto è stata la pole ...

Ilenia Pastorelli dopo il trailer sul sito porno : «Se il mio fidanzato mi proponesse lo scambio di coppia gli darei un calcio sui testicoli» : Ilenia Pastorelli ha le idee chiare sugli scambi di coppia e in un'intervista su RaiRadio2 ha parlato del suo ultimo film in uscita su un gruppo di scambisti. ' Se il mio compagno mi proponesse lo ...

Luca Argentero e Ilenia Pastorelli scambisti su PornHub per ‘Cosa fai a Capodanno’ : Giovedì 15 novembre esce in tutti i cinema d’Italia la commedia con Luca Argentero e Ilenia Pastorelli Cosa fai a Capodanno, diretta da Filippo Bologna. Segni particolari: il trailer ufficiale del film è stato caricato anche sul noto sito a luci rosse PornHub come parte integrante della strategia di lancio della pellicola ed è la prima volta che succede con un film europeo. “Ci sono rimasta un po’ così visto che nel trailer è ...

Ilenia Pastorelli è single/ "Sto bene da sola ma se il mio fidanzato mi chiedesse lo scambio di coppia…" - IlSussidiario.net : Ilenia Pastorelli tra poco ancora al cinema con la pellicola dal titolo 'Cosa fai a Capodanno?', si è raccontata di recente ai microfoni di Radio Rai2.

Ilenia Pastorelli : "L'amore? Sto bene anche da sola" : Ilenia Pastorelli, protagonista al cinema con la commedia “Cosa Fai a Capodanno" è intervenuta la scorsa notte ai microfoni de “I Lunatici" su Rai Radio2: "Se il mio compagno mi proponesse lo scambio di coppia gli darei un calcio sui testicoli. A parte che il fidanzato non ce l'ho, ma non sono ancora per certi tipi di coreografia".prosegui la letturaIlenia Pastorelli: "L'amore? Sto bene anche da sola" pubblicato su Gossipblog.it 15 ...

Ricordi e cinema : a Ilenia Pastorelli e Claudia Gerini il premio Virna Lisi : Il suo bel viso solare, incorniciato da lunghi capelli biondi e leggendari occhi verdi, accoglie, lungo le scale, la ricca lista di ospiti vip: va in scena la serata glam organizzata al Parco della ...