Il Real Madrid si ferma | impresa del Villarreal e Liga sempre più scoppiettante FOTO ...

Jorge Mendes : 'Cristiano Ronaldo voleva giocare alla Juve. Con il Real Madrid ha vinto la Champions da solo' : Cosa prova a essere stato nominato nuovamente miglior agente del mondo? "È un grande onore, sono molto felice. Devo continuare a lavorare, dopo vedremo cosa accadrà". Ha reso felice anche Ronaldo, ...

Keylor Navas prolunga con il Real Madrid : ANSA, - ROMA, 3 GEN - Keylor Navas ha prolungato il suo legame con il Real Madrid di un anno: dal 2020 al 2021. Lo anticipa 'Marca'. Il portiere del Costarica, che ha da poco compiuto 32 anni, ha ...

Inter - in estate un grande colpo dal Real Madrid : tra le ipotesi c'è Kroos (RUMORS) : La prossima estate l'Inter sarà sicuramente la grande protagonista sul mercato. Ad ammetterlo anche le parti in causa con le dichiarazioni rilasciate dal direttore sportivo, Piero Ausilio, e dell'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, rilasciate poche settimane fa che lasciano pochi dubbi a riguardo. A giugno, infatti, la società nerazzurra, raggiungendo il pareggio di bilancio, uscirà definitivamente dai vincoli del fair play finanziario e ...

La Liga torna in campo : Villareal-Real Madrid in diretta su DAZN : I Blancos, reduci dalla vittoria nel Mondiale per Club, affrontano i "Sottomarini gialli" in un match importante per la classifica di entrambe le squadre. L'articolo La Liga torna in campo: Villareal-Real Madrid in diretta su DAZN è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Real Madrid - Solari blinda Isco : 'Grande calciatore. Dovrà darci ancora molte gioie' : E' già tempo di tornare in campo per il Real Madrid che, dopo i panettoni di Natale e lo spumante di Capodanno, si prepara a fare visita al VillarReal. Diciassettesima giornata di Liga per i Blancos, ...

Real Madrid - Solari trattiene Isco : “non si muoverà a gennaio” : Real Madrid, il tecnico dei Blancos Solari trattiene Isco in questa sessione di mercato: lo spagnolo non si muoverà a gennaio Santiago Solari si è presentato per la prima volta nel nuovo anno in conferenza stampa, parlando di uno degli argomenti di mercato più caldi in casa Real Madrid. Si tratta del futuro di Isco, calciatore molto chiacchierato in queste ore dato lo scarso utilizzo degli ultimi mesi: “Tutti devono sentirsi ...

Real Madrid - l’allenatore Solari svela il futuro di Isco : “Chiudere l’anno con un titolo e’ stato molto positivo per il gruppo e per i suoi obiettivi”. Santiago Solari, tecnico del Real Madrid spiega che il “Real inizia questo 2019 con grande entusiasmo e convinzione. Siamo in corsa su tutti i fronti e vogliamo competere in tutte le competizioni, come sempre. Vedo tutti i giocatori coinvolti e motivati, allegri ed eccitati dall’idea di ricominciare”. Su ...

Davide Lippi anticipa il mercato : "Conte al Real Madrid - Pochettino allo United" : ... il brasiliano Paquetà , che il Milan ha prelevato dal Flamengo per circa 35 milioni facendo, secondo il figlio del ct campione del mondo con l'Italia nel 2006, un grande affare: "Di chi è Higuain? ...

MotoGP - Jorge Lorenzo : 'Honda squadra vincente come Barcellona e Real Madrid' : Non c'è una squadra al mondo più importante e più vincente". Cosa hai pensato la prima volta che hai provato la tua nuova moto? "L'ultima stagione ho guidato una moto completamente diversa, la Ducati ...

Il Bayern Monaco e il Real Madrid mollano James Rodriguez : la Juventus prova a inserirsi : James Rodriguez - Juve , si lavora a Dubai . Tra i fuochi d'artificio e gli auguri di Capodanno, il mercato non va in vacanza, tanto che nell'Emirato arabo, centro del mondo calcistico in questi giorni di festa, c'è una trattativa che potrebbe decollare. Non è un mistero, infatti, che i bianconeri tengano d'occhio da tempo l'evolversi della stagione del colombiano, ...

Pronostico Villarreal vs Real Madrid - La Liga 3-1-2019 e Analisi : La Liga, recupero 17^ giornata, Analisi e Pronostico di VillarReal-Real Madrid, giovedì 3 gennaio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.VillarReal-Real Madrid, giovedì 3 gennaio. Il VillarReal per allontanarsi dalla zona retrocessione, i campioni del mondo del Real Madrid per salire in classifica e portarsi stabilmente nella zona Champions della classifica. Dopo la breve pausa natalizia, all’Estadio de la Ceramica, Submarino ...

Isco - non penso di lasciare Real Madrid : Intervistato da 'Deportes Cuatro' alla ripresa degli allenamenti del club campione del mondo, il talento originario di Malaga ha giurato fedeltà al Real. "Non penso affatto di andar via nel corso del ...

